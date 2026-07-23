Commercial LPG Cylinder: देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं. वहीं होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट वालों के लिए कमर्शियल गैस बेहद जरूरी है, लेकिन अगर समय पर इसकी बुकिंग न की जाए और सिलेंडर खत्म हो जाए तो दिक्कत हो सकती है. यह तो सभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर वाले लोग जानते होंगे कि इसे बुक करना कितना आसान है और बुकिंग के कुछ ही दिन बाद सिलेंडर घर पर आ जाता है. ऐसे में भारतगैस ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के लिए आसान ऑप्शन उपलब्ध कराएं है, जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं.

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कैसे करें कमर्शियल LPG की बुकिंग?

सिलेंडर बुक करने के लिए भारतगैस कमर्शियल LPG रीफिल बुक करने के लिए कई सुविधाएं देता है जैसे...

1.HelloBPCL for Business App के माध्यम से भी आप कमर्शियल एलपीजी रीफिल बुक कर सकते हैं.

सबसे पहले HelloBPCL for Business App को खोलें.

इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें.

इसके बाद आपको Quick Book & Pay पर जाना होगा.

अपने जरूरत के हिसाब से सिलेंडर की संख्या दर्ज करें.

साथ ही ये बताए 19 Kgया 47.5Kg वाला सिलेंडर चाहिए.

सभी जरूरी जानकारी को एक बार जांच लें, फिर Book Now पर क्लिक कर दें.

लास्ट में ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान कर दें.

आपका सिलेंडर बुक हो जाएगा.

जब LPG बुकिंग आसान हो, तो आपका व्यवसाय भी आसान चले।

भारतगैस कमर्शियल LPG रिफिल बुक करें:

✔ HelloBPCL for Business ऐप

✔ IVRS

✔ WhatsApp

✔ वेबसाइट

आपकी सुविधा, हमारी प्रतिबद्धता।

HelloBPCL for Business डाउनलोड करें: https://t.co/WBRKmEGTHz#BharatgasCommercial #CommercialLPG… pic.twitter.com/0HDHZl52dp — Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) July 21, 2026

2. IVRS सेवा के जरिए फोन कॉल के माध्यम से भी सिलेंडर बुक किया जा सकता है.

सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7715012345 पर कॉल करें.

इसके बाद भाषा चुनें, फिर रीफिल बुकिंग का ऑप्शन चुनें.

इसके बाद आप सिलेंडर की संख्या बताएं.

फिर सिस्टम आपकी कमर्शियल आईडी और बुकिंग की जानकारी देगा.

अगर सारी जानकारी सही होती है तो बुकिंग कन्फर्म कर दें.

इसके बाद आपका सिलेंडर बुक हो जाएगा और उसका मैसज भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा.

ध्यान रखें, बुकिंग उसी नंबर से करें, जो नंबर रजिस्टर्ड हो.

3. इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर मैसेज भेजकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले आपको 1800224344 पर Hi भेजना होगा.

आपको कुछ विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से Refill Booking का ऑप्शन चुनें.

इसके बाद बुकिंग पूरी कर दें.

4. इसके अलावा वेबसाइट ग्राहक my.ebharatgas.com पर जाकर भी ऑनलाइन कमर्शियल सिलेंडर बुक किया जा सकता है.

इसके लिए आप वेबसाइस my.ebharatgas.com पर जाएं.

फिर उसे लॉग इन करें.

उसके बाद Commercial LPG Refill का ऑप्शन चुनें.

फिर बुकिंग पूरी कर लें.

मोबाइल नंबर करें अपडेट

अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है या किसी भी कारण वो नंबर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उसे जल्द से जल्द अपडेट करवाएं. इसके साथ ही भारतगैस ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि डिलीवरी लेते समय DAC यानी Delivery Authentication Code को जरूर शेयर करें. ये खास सुविधा कमर्शियल सिलेंडर वालों के लिए है, इन सभी माध्यमों से सिलेंडर बुक किया जा सकता है.

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