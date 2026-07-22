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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCheapest Bus Ticket: CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली आने का है प्लान? यहां चेक करें बनारस से दिल्ली की सबसे सस्ती बस टिकट

Cheapest Bus Ticket: CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली आने का है प्लान? यहां चेक करें बनारस से दिल्ली की सबसे सस्ती बस टिकट

Cheapest Bus Tickets: दिल्ली में CJP का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है. इस बीच अगर आपको बनारस से दिल्ली के लिए रवाना होना है तो आप यहां से बस की सस्ती टिकट देख सकते हैं और इसे बुक कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jul 2026 01:54 PM (IST)
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Cheapest Bus Tickets: अगर आप इस हफ्ते में बनारस से दिल्ली यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो सस्ते बस की टिकट चेक कर लेने चाहिए. बनारस से दिल्ली तकरीबन 807 किलोमीटर है. इस रास्ते को कवर करने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लग जाता है. अगर आपको बनारस से दिल्ली की यात्रा करनी है तो हम आपकी मदद कर देते हैं. यहां से आप हर दिन के सस्ते टिकट देखें और साथ ही बस का समय भी चेक करें. इससे आपको बुकिंग में काफी मदद मिलेगी.  

यहां से देखें इस हफ्ते के सस्ते बस टिकट- 

1.अगर आप 22 जुलाई, बुधवार को यात्रा करते हैं तो-

बस का नाम समय  टिकट का पैसा (रुपए में)
लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 16:00 PM- 05:45 AM 599
गोला बस सर्विस 17:40 PM-07:00 AM 499

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2.अगर आप 23 जुलाई, गुरुवार को यात्रा करते हैं तो- 

बस का नाम समय  टिकट का पैसा (रुपए में)
लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 16:00 PM- 05:45 AM 569
गोला बस सर्विस 18:40 PM- 08:20 AM 561

3.अगर आप 24 जुलाई, शुक्रवार को यात्रा करते हैं तो- 

बस का नाम समय  टिकट का पैसा (रुपए में)
लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 16:00 PM- 05:45 AM 656
गोला बस सर्विस 18:40 PM- 08:20 AM 569

4.अगर आप 25 जुलाई, शनिवार को यात्रा करते हैं तो- 

बस का नाम समय  टिकट का पैसा (रुपए में)
लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 16:00 PM- 05:45 AM 719
गोला बस सर्विस 18:40 PM- 08:20 AM 679

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5.अगर आप 26 जुलाई, रविवार को यात्रा करते हैं तो-

बस का नाम समय  टिकट का पैसा (रुपए में)
लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 16:00 PM- 05:45 AM 799
गोला बस सर्विस 18:40 PM- 08:20 AM 669

बस की टिकट बुक करते समय किन बातों का रखें ध्यान- 

बस की टिकट लेते समय सबसे पहले बोर्डिंग और ड्रॉपिंग पॉइंट के बारे में पता करें. इसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि बस स्लीपर है या एसी. बस की रेटिंग भी होती है और गूगल पर रिव्यू भी होते हैं, उसे भी पढ़ सकते हैं. साथ ही बस में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी पता करें. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jul 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Bus Ticket VARANASI DELHI CJP Protest
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