Cheapest Bus Tickets: अगर आप इस हफ्ते में बनारस से दिल्ली यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो सस्ते बस की टिकट चेक कर लेने चाहिए. बनारस से दिल्ली तकरीबन 807 किलोमीटर है. इस रास्ते को कवर करने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लग जाता है. अगर आपको बनारस से दिल्ली की यात्रा करनी है तो हम आपकी मदद कर देते हैं. यहां से आप हर दिन के सस्ते टिकट देखें और साथ ही बस का समय भी चेक करें. इससे आपको बुकिंग में काफी मदद मिलेगी.

यहां से देखें इस हफ्ते के सस्ते बस टिकट-

1.अगर आप 22 जुलाई, बुधवार को यात्रा करते हैं तो-

बस का नाम समय टिकट का पैसा (रुपए में) लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 16:00 PM- 05:45 AM 599 गोला बस सर्विस 17:40 PM-07:00 AM 499

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2.अगर आप 23 जुलाई, गुरुवार को यात्रा करते हैं तो-

बस का नाम समय टिकट का पैसा (रुपए में) लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 16:00 PM- 05:45 AM 569 गोला बस सर्विस 18:40 PM- 08:20 AM 561

3.अगर आप 24 जुलाई, शुक्रवार को यात्रा करते हैं तो-

बस का नाम समय टिकट का पैसा (रुपए में) लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 16:00 PM- 05:45 AM 656 गोला बस सर्विस 18:40 PM- 08:20 AM 569

4.अगर आप 25 जुलाई, शनिवार को यात्रा करते हैं तो-

बस का नाम समय टिकट का पैसा (रुपए में) लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 16:00 PM- 05:45 AM 719 गोला बस सर्विस 18:40 PM- 08:20 AM 679

समोसे के रेट जितना किराया, सुविधाएं भी जबरदस्त, फिर हाइड्रोजन ट्रेन को क्यों नहीं मिल रहे यात्री?

5.अगर आप 26 जुलाई, रविवार को यात्रा करते हैं तो-

बस का नाम समय टिकट का पैसा (रुपए में) लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 16:00 PM- 05:45 AM 799 गोला बस सर्विस 18:40 PM- 08:20 AM 669

बस की टिकट बुक करते समय किन बातों का रखें ध्यान-

बस की टिकट लेते समय सबसे पहले बोर्डिंग और ड्रॉपिंग पॉइंट के बारे में पता करें. इसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि बस स्लीपर है या एसी. बस की रेटिंग भी होती है और गूगल पर रिव्यू भी होते हैं, उसे भी पढ़ सकते हैं. साथ ही बस में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी पता करें.