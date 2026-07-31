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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीवंदे भारत ट्रेन ने बचाई जान, देश में पहली बार रेल से अस्पताल पहुंचा लाइव हार्ट

वंदे भारत ट्रेन ने बचाई जान, देश में पहली बार रेल से अस्पताल पहुंचा लाइव हार्ट

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने पहली बार वंदे भारत ट्रेन से सूरत से अहमदाबाद तक लाइव हार्ट पहुंचाया. आइए जानते हैं रेलवे, पुलिस और मेडिकल टीमों के समन्वय से यह मिशन कैसे सफल हुआ.

Written By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 31 Jul 2026 04:13 PM (IST)
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Vande Bharat Express: भारतीय रेलवे ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करते हुए पहली बार ट्रेन के माध्यम से लाइव हार्ट का परिवहन किया है. सूरत से अहमदाबाद तक इस लाइव हार्ट को ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस से सुरक्षित और निर्धारित समय में पहुंचाया गया है. इस हार्ट का ट्रांसप्लांट अहमदाबाद के यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में किया जाएगा.

यह अभियान रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), गुजरात पुलिस और मेडिकल टीमों के बीच बेहतरीन समन्वय की वजह से ही पाया है. समय की संवेदनशीलता को देखते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से अस्पताल तक खास ग्रीन कॉरिडोर बनाया भी गया, जिससे हार्ट को बिना किसी बाधा के तय समय के अंदर ही अस्पताल पहुंचाया जा सका.

स्टेशन से अस्पताल तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 से यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर तक RPF और गुजरात पुलिस की निगरानी में ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया. इससे हार्ट ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया में कम वक़्त लगा और मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया.

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अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) वेद प्रकाश ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि यह भारतीय रेल के लिए गर्व का क्पल है. उन्होंने कहा कि इस तरह के मिशन में हर सेकेंड महत्वपूर्ण होता है और भारतीय रेल, RPF, गुजरात पुलिस और मेडिकल टीमों के कोऑर्डिनेशन ने इस अभियान को सफल बनाया.

रेलवे ने पेश की नई मिसाल 

DRM वेद प्रकाश ने आगे कहा कि इस पूरे मिशन में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, टाइमिंग और भरोसे ने अहम भूमिका निभाई. ट्रेन ने यह साबित किया कि भारतीय रेल केवल यात्रियों और माल ढुलाई तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपातकालीन और ज़िंदगी बचाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में भी सहयोगी बन सकती है.

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Published at : 31 Jul 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS VANDE BHARAT EXPRESS Live Heart Transport
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