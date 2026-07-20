यूपी में किन लोगों को घर पर ही मिलेगा राशन? 47 लाख नए परिवार जोड़ेगी सरकार, कैसे करें आवदेन

Free Ration: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने राज्य के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को थोड़ी राहत देने वाला फैसला किया है. सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने राज्य के असहाय लोगों को मुफ्त में राशन कार्ड बांटेगी. साथ ही साथ उन्हें घर बैठे ही राशन भी मुहैया कराएगी. इसके लिए करीब 47 लाख नए परिवारों को भी जोड़ा जाएगा. आइये बताते हैं इसके लिए अप्लाय कैसे कर सकते हैं.

किन लोगों को मिलेगा फ्री राशन?

यूपी सरकार के खाद्य मंत्री मनोज पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य के वृद्ध, दिव्यांग और असहाय लोगों को राशन लेने के लिए दुकानों तक नहीं जाना पड़ेगा. उन्हें उनके घर पर ही राशन मुहैया करवाया जाएगा. राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो चलने में असमर्थ हो, दृष्टिबाधित हो या बुजुर्ग हो उन्हें सरकारी राशन की दुकानों तक जाना नहीं पड़ेगा. यदि सरकार के इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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ऐसे करें अप्लाय

राशन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से अप्लाय करते हैं. सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाय करें:

राशन कार्ड के लिए अप्लाय करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश ई-साथी पोर्टल पर जाएं.

अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें और यदि है तो उसमें ल़ॉगइन कर लें.

लॉगइन करने के बाद खाद्य एवं रसद विभाग को चुनें.

इसके बाद नया राशन कार्ड आवेदन पर क्लिक करें.

इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियों को भर दें.

इसके बाद आपसे जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, वो भी कर दें.

इसके बाद सारी जानकारी अच्छी तरह से चेक कर लें और आवेदन को सबमिट कर दें.

इसे सबमिट करने के बाद आपको एप्लिकेशन नंबर मिलेगा. इसे अपने पास लिखकर रख लें.

इस एप्लिकेशन का स्टेटस देखने के लिए आप खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट या ई-साथी पोर्टल पर एप्लिकेशन नंबर की मदद से देख सकते हैं.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

यदि आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. जैसे:

परिवार के मुखिया का आधार कार्ड

मूल निवास प्रमाण पत्र (वोटर आईडी, बिजली बिल, आदि)

आय प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

बैंक खाते की पासबुक (ऑफलाइन एप्लिकेशन के लिए)

जब आपको राशन कार्ड बन जाएगा तो आप राज्य की या अपने आसपास की किसी भी सरकारी दुकान पर जाकर मुफ्त राशन ले सकते हैं. तो वहीं राज्य के ऐसे लोग जो दुकान तक नहीं जा सकते हैं सरकार उनके घर तक राशन पहुंचाएगी.

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