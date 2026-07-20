INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFree Ration: यूपी में किन लोगों को घर पर ही मिलेगा राशन? 47 लाख नए परिवार जोड़ेगी सरकार, कैसे करें आवदेन

Free Ration: यूपी में किन लोगों को घर पर ही मिलेगा राशन? 47 लाख नए परिवार जोड़ेगी सरकार, कैसे करें आवदेन

Free Ration: उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, अब राज्य में लोगों को घर बैठे ही राशन मुहैया करवा दिया जाएगा. इसके लिए सरकार नए परिवारों को भी इस लिस्ट में जोड़ेगी.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 20 Jul 2026 07:25 PM (IST)
Preferred Sources

Free Ration: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने राज्य के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को थोड़ी राहत देने वाला फैसला किया है. सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने राज्य के असहाय लोगों को मुफ्त में राशन कार्ड बांटेगी. साथ ही साथ उन्हें घर बैठे ही राशन भी मुहैया कराएगी. इसके लिए करीब 47 लाख नए परिवारों को भी जोड़ा जाएगा. आइये बताते हैं इसके लिए अप्लाय कैसे कर सकते हैं.

किन लोगों को मिलेगा फ्री राशन?
यूपी सरकार के खाद्य मंत्री मनोज पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य के वृद्ध, दिव्यांग और असहाय लोगों को राशन लेने के लिए दुकानों तक नहीं जाना पड़ेगा. उन्हें उनके घर पर ही राशन मुहैया करवाया जाएगा. राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो चलने में असमर्थ हो, दृष्टिबाधित हो या बुजुर्ग हो उन्हें सरकारी राशन की दुकानों तक जाना नहीं पड़ेगा. यदि सरकार के इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: LPG News: महंगे गैस सिलेंडर से मिलेगी राहत, सरकार का बड़ा ऐलान, राशन की तरह मिलेगा ये फ्यूल

ऐसे करें अप्लाय
राशन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से अप्लाय करते हैं. सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाय करें:

  • राशन कार्ड के लिए अप्लाय करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश ई-साथी पोर्टल पर जाएं.
  • अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें और यदि है तो उसमें ल़ॉगइन कर लें.
  • लॉगइन करने के बाद खाद्य एवं रसद विभाग को चुनें.
  • इसके बाद नया राशन कार्ड आवेदन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियों को भर दें. 
  • इसके बाद आपसे जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, वो भी कर दें.
  • इसके बाद सारी जानकारी अच्छी तरह से चेक कर लें और आवेदन को सबमिट कर दें.
  • इसे सबमिट करने के बाद आपको एप्लिकेशन नंबर मिलेगा. इसे अपने पास लिखकर रख लें.
  • इस एप्लिकेशन का स्टेटस देखने के लिए आप खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट या ई-साथी पोर्टल पर एप्लिकेशन नंबर की मदद से देख सकते हैं.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
यदि आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. जैसे:

  • परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र (वोटर आईडी, बिजली बिल, आदि)
  • आय प्रमाण पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाते की पासबुक (ऑफलाइन एप्लिकेशन के लिए)

जब आपको राशन कार्ड बन जाएगा तो आप राज्य की या अपने आसपास की किसी भी सरकारी दुकान पर जाकर मुफ्त राशन ले सकते हैं. तो वहीं राज्य के ऐसे लोग जो दुकान तक नहीं जा सकते हैं सरकार उनके घर तक राशन पहुंचाएगी.

ये भी पढ़ें: कॉलेज या नौकरी से पहले बनवा लें ये 5 जरूरी दस्तावेज, 18 साल के बाद आएंगे काम

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 20 Jul 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Free Ration UP Ration News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train Booking: IRCTC के छिपे हुए 5 नए फीचर्स, अभी जान लें, वरना बुक नहीं होगी तत्काल टिकट
Train Booking: IRCTC के छिपे हुए 5 नए फीचर्स, अभी जान लें, वरना बुक नहीं होगी तत्काल टिकट
यूटिलिटी
Free Ration: यूपी में किन लोगों को घर पर ही मिलेगा राशन? 47 लाख नए परिवार जोड़ेगी सरकार, कैसे करें आवदेन
यूपी में किन लोगों को घर पर ही मिलेगा राशन? 47 लाख नए परिवार जोड़ेगी सरकार, कैसे करें आवदेन
यूटिलिटी
कॉलेज या नौकरी से पहले बनवा लें ये 5 जरूरी दस्तावेज, 18 साल के बाद आएंगे काम
कॉलेज या नौकरी से पहले बनवा लें ये 5 जरूरी दस्तावेज, 18 साल के बाद आएंगे काम
यूटिलिटी
LPG News: महंगे गैस सिलेंडर से मिलेगी राहत, सरकार का बड़ा ऐलान, राशन की तरह मिलेगा ये फ्यूल
महंगे गैस सिलेंडर से मिलेगी राहत, सरकार का बड़ा ऐलान, राशन की तरह मिलेगा ये फ्यूल
Advertisement

वीडियोज

BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
इंडिया
Explained: 'वंदे मातरम बिल' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
'वंदे मातरम' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: मंडे को दोपहर 6 बजे तक 125 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
Live Updates: मंडे को दोपहर 6 बजे तक 125 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
क्रिकेट
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
इंडिया
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का पहला रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
फ़ुटबॉल
वो खौफनाक मंजर, तस्करों ने गर्भवती को तपते रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा; स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी रुला देगी
तस्करों ने गर्भवती को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ा, स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की कहानी
इंडिया
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget