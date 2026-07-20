कॉलेज या नौकरी से पहले बनवा लें ये 5 जरूरी दस्तावेज, 18 साल के बाद आएंगे काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मतदान के अधिकार हेतु वोटर आईडी कार्ड बनवाएं।

Documents Guide: अक्सर 17 से 18 साल की उम्र तक स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है और 18 साल के होते ही जीवन में कई नए अधिकार जुड़ जाते हैं. स्कूल लाइफ से सीधे कॉलेज लाइफ फिर नौकरी और दूसरी जिम्मेदारियों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसी समय कुछ जरूरी दस्तावेजों को भी बनवा लेना चाहिए, जो आगे चलकर हमारे कई काम आ सकते हैं. ऐसे में अगर आपने भी 18 साल की उम्र अभी हाल-फिलहाल में ही पूरी की है तो कुछ जरूरी दस्तावेजों को बनवाना बिल्कुल न भूलें.

पैन कार्ड

अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो सबसे पहले पैन कार्ड बनवा लें.18 साल के बाद पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक माना जाता है. इसकी आपको कई कामों के दौरान जरूरत पड़ेगी.खास बात यह है कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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आधार कार्ड अपडेट

ज्यादातर आधार कार्ड बचपन में ही बनवा दिए जाते हैं तो ऐसे में 15 साल की उम्र के बाद बायोमीट्रिक अपडेट कराना जरूरी होता है. अगर आप 18 के हो चुकें हैं और आपके आधार कार्ड में आपकी फोटो और फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं हैं तो उसे अपडेट करवा लें.

ड्राइविंग लाइसेंस

अगर आपको कार या बाइक चलानी है तो इसके लिए पहले आपको वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. इसे बनवाने के लिए पहले आपको लर्निंग लाइसेंस लेना होगा, जिसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट पास कर होगा, तभी आपका ड्राउविंग लाइसेंस बनेगा.

पासपोर्ट

अक्सर कई बार माता-पिता बच्चों को पढ़ने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए विदेश भेजते हैं तो ऐसे में पासपोर्ट पहले से ही बनवा लेना अच्छा है. इसकी मदद से आप विदश यात्रा कर पाएंगे और साथ ही कई मामलों में ये पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी काम आता है.

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वोटर आईडी कार्ड

अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आपको मतदान का अधिकार मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा. इसको बनवाने के लिए आप चुनाव आयोग के पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं.