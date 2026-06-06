Homemaker Saving Tips: घर की महिलाएं अपनाएं ये तरीके, सालभर में बच सकते हैं हजारों रुपये

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नियमित छोटी बचत कर अपने और परिवार के भविष्य को मजबूत करें।

Homemaker Saving Tips: घर का बजट संभालने का काम सिर्फ पुरुषों का ही नहीं होता है, बल्कि महिलाएं भी इसे संभालने में अहम भूमिका निभाती हैं. क्योंकि घर केवल एक के चलाने से नहीं चलता. परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जितना योगदान बाहर जाकर पैसे कमाने वाले का होता है. उतना ही जरूरी समझदारी से खर्च करने वाले का भी होता है. अगर एक हाउसवाइफ रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी बचत करती है तो हर महीने अच्छे-खासे पैसे बच सकते हैं और यहीं बचत फ्यूचर में आपके काफी काम आ सकती है. आज हम आपको बताएंगे ऐसी 5 आदतों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप घर क खर्च कम कर सकती हैं.

1.खाने की बर्बादी रोकें

यह तो सभी जानते हैं कि घर के बजट पर सबसे ज्यादा असर खाने-पीने के खर्च का पड़ता है. काफी बार घर में जरूरत से ज्यादा खाना बन जाता है, जिसे अलगे दिन कोई खाना नहीं चाहता. ऐसे में उस खाने को फेंकना पड़ता है. इससे राशन और पैसों दोनों की बर्बादी होती है. अगर खाना जरूरत के हिसाब से बनाया जाए और साथ ही बचे हुए खाने का इस्तेमाल किया जाए तो हर महीने अच्छी बचत हो सकती है.

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2.बिजली और पानी बचाने की आदत डालें

खाने के अलावा घर में बिजली और पानी का भी असर बजट पर पड़ सकता है. अगर जरूरत नहीं है तो पंखे और लाइट को बंद रखें. ज्यादातर LED बल्बों का उपयोग करें. साथ ही पानी की बर्बादी भी रोकनी चाहिए. इन सभी चीजों को करके आप सालभर में हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.

3.ऑफर और डिस्काउंट का समझदारी से लाभ लें

छूट और ऑफर देखते ही काफी लोग गैरजरूरी सामन खरीदने लगते हैं. अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीदें तो इससे आपके काफी पैसे बच सकते हैं. अगर आप कोई ऐसा सामान खरीदते हैं, जो आपके रोजाना के इस्तेमाल करने का नहीं है तो ये आपके बजट पर असर डाल सकता है. इसलिए सोच समझ कर ही चीजें खरीदें.

4 घर पर तैयार करें जरूरी सामान

हर सामान बाजार से खरीदना बंद करें. मसाले, अचार, पापड़, दही जैसी चीजों को आप घर पर ही साफ-सुथरे तरीके से बना सकते हैं. बाजार में पहले से बने हुए सामान के बजाय आप इसे खुद ही बना सकते हैं इससे आपके पैसे भी बचेंगे और साफ-सफाई से भरपूर चीजें भी खा पाएंगे.

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5.नियमित बचत की आदत बनाएं

कई हाउफवाइफ घर के खर्च से थोड़ी-थोड़ी रकम बचाकर अलग रखती हैं, ताकि जरूरत के समय में वह ये पैसों का उपयोग कर पाएं. आप अपनी छोटी-छोटी बचत को बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट या अन्य किसी सुरक्षित निवेश में जमा करके फ्यूचर के लिए मजबूत रकम जमा कर सकती हैं. इन्हीं सब आदतों को अपनाकर आप अपने और परिवार के फ्यूचर को मजबूत कर सकती हैं.