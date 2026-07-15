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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCheapest Saree Market: 55 रुपए में सिल्क साड़ी! दिल्ली के इन मार्केट्स में मिलती हैं सबसे सस्ती साड़ियां, रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

Cheapest Saree Market: 55 रुपए में सिल्क साड़ी! दिल्ली के इन मार्केट्स में मिलती हैं सबसे सस्ती साड़ियां, रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

Cheapest Saree Market: दिल्ली के सबसे सस्ते साड़ी मार्केट ढूंढ रहे हैं? यहां से जानें चांदनी चौक, कुचा नटवा जैसे बाजारों में 55 रुपये से शुरू होने वाली साड़ियों का कलेक्शन और साथ ही खरीदारी के टिप्स.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Jul 2026 08:56 AM (IST)
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Cheapest Saree Market: अगर आप कम बजट में खूबसूरत साड़ी खरीदना चाहती हैं, तो दिल्ली आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. यहां ऐसे कई थोक बाजार हैं, जहां साड़ियों की कीमत 55 रुपये से शुरू हो जाती है. चाहे रोज पहनने वाली कॉटन साड़ी हो, ऑफिस वियर, पार्टी वियर या शादी- ब्याह की हैवी सिल्क साड़ी, यहां हर बजट और हर डिजाइन की साड़ियां मिल जाती हैं. आइए जानते हैं दिल्ली के उन मशहूर बाजारों के बारे में, जहां कम कीमत में शानदार कलेक्शन मिलता है. 

1.कुचा नटवा, चांदनी चौक
दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित कुचा नटवा साड़ी के सबसे बड़े थोक बाजारों में गिना जाता है. यहां कई दुकानों पर साड़ियों की शुरुआती कीमत सिर्फ 55 रुपये बताई जाती है. कॉटन, सिंथेटिक, जॉर्जेट से लेकर सिल्क और डिजाइनर साड़ियों तक का बड़ा कलेक्शन यहां देखने को मिलता है. अगर आप एक साथ कई साड़ियां खरीद रहे हैं, तो अच्छी मोलभाव भी हो सकती है. 

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2.नई सड़क और कटरा नील, चांदनी चौक
चांदनी चौक की नई सड़क और कटरा नील भी साड़ी शॉपिंग के लिए काफी लोकप्रिय हैं. यहां आपको बनारसी, कांजीवरम, ऑर्गेंजा, जॉर्जेट और वेडिंग कलेक्शन की साड़ियां थोक और रिटेल दोनों में मिल जाती हैं. दुकानों पर डिजाइन और बजट के हिसाब से कई ऑप्शन मिल जाते हैं. 

3.लाजपत नगर मार्केट
अगर आप ट्रेंडी और रेडी-टू-वियर साड़ियां खरीदना चाहती हैं, तो लाजपत नगर मार्केट अच्छा ऑप्शन है. यहां पार्टी वियर, प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडरी और डिजाइनर साड़ियों की बड़ी रेंज मिलती है. कई दुकानों पर सेल और डिस्काउंट ऑफर भी चलते रहते हैं. 

4.गांधी नगर मार्केट
एशिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल मार्केट्स में शामिल गांधी नगर भी बजट शॉपिंग के लिए मशहूर है. यहां थोक दामों पर फैब्रिक और साड़ियों की अच्छी वैरायटी मिलती है. अगर आप दुकान चलाते हैं या ज्यादा खरीदारी करना चाहते हैं, तो यह मार्केट आपके लिए बेस्ट हो सकता है. 

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कब जाएं और कैसे करें खरीदारी?
अगर आप कम कीमत में अच्छी डील चाहते हैं, तो सुबह के समय खरीदारी करना बेहतर माना जाता है. कई दुकानों पर थोक खरीदारी करने पर काफी छूट भी मिल जाती है. अलग-अलग दुकानों में रेट की तुलना करने के बाद ही खरीदारी करें और मोलभाव करना न भूलें.

क्या सच में 55 रुपये में मिलती है साड़ी?
जी हां, कुछ थोक दुकानों में बेसिक क्वालिटी की साड़ियों की शुरुआती कीमत 55 रुपये से शुरू हो सकती है. हालांकि सिल्क, बनारसी या हैवी वर्क वाली साड़ियों की कीमत डिजाइन, फैब्रिक और कारीगरी के अनुसार सैकड़ों से लेकर हजारों रुपये तक जाती है. इसलिए खरीदारी से पहले क्वालिटी और कीमत दोनों जरूर जांच लें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Jul 2026 08:53 AM (IST)
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