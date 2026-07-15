Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचें।

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन जरूरी मरम्मत कार्य या किसी कारणवश रेलवे ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर देता है. ऐसे में सही समय पर इसकी जानकारी होना जरूरी है, वरना यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपकी भी 16 जुलाई यानी कल से लेकर 21 जुलाई के बीच ट्रेन से सफर करने की योजना है तो यह खबर आपके काम की है. पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में गोरखपुर कैंट और उनौला स्टेशन के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का काम होने वाला है, जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द और कुछ के रूट में बदलाव किया गया है.

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दूसरे मार्ग से चलेंगी ये ट्रेनें

15565 ललितग्राम-नई दिल्ली एक्सप्रेस 21 जुलाई

15651 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 20 जुलाई

14167 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस 21 जुलाई

22583 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 21 जुलाई

13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस 20 जुलाई

15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 20 जुलाई

15110 मथुरा-छपरा एक्सप्रेस 21 जुलाई

12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस 21 जुलाई

15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस - 19,20 जुलाई

15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस 20 जुलाई

15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस 19,21 जुलाई

कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी?

19,20,21,24 जुलाई को ट्रेन नंबर 55096 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी

20 जुलाई को ट्रेन नंबर 14111/14112 प्रयागराज जंक्शन-मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस

20 और 21 जुलाई ट्रेन नंबर 55055/55056 छपरा-गोरखपुर सवारी

19 और 24 जुलाई को ट्रेन नंबर 55039 नरकटियागंज-बढ़नी सवारी

20,21,22 जुलाई को ट्रेन नंबर 55097 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी

20 और 21 जुलाई को ट्रेन नंबर 55040 नकहा जंगल-नरकटियागंज सवारी

19,20,21 और 23 जुलाई को ट्रेन नंबर 55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी

21 जुलाई को ट्रेन नंबर 15105/15106 - छपरा-नौतनवा-छपरा एक्सप्रेस

18 से 21 जुलाई तक ट्रेन नंबर 55048 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप भी इस बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जरूरी जान लें, ताकि आपका समय बर्बाद न हो. स्टेशन पहुंचने से पहले ही आप अपनी ट्रेन के स्टेटस के बारे में रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लें.

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