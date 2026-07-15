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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीNoida Real Estate: नोएडा में तुरंत खरीद लो प्रॉपर्टी, 28% तक उछले दाम, मुंबई-दिल्ली सब पीछे छूटे

Noida Real Estate: नोएडा में तुरंत खरीद लो प्रॉपर्टी, 28% तक उछले दाम, मुंबई-दिल्ली सब पीछे छूटे

Noida Real Estate: नोएडा के प्रीमियम रियल एस्टेट बाजार में एक साल में 28% तक कीमतें बढ़ गई हैं. जानिए किन वजहों से नोएडा ने प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ में मुंबई और दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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Noida Real Estate: अगर आप नोएडा में घर या निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अब ज्यादा इंतजार करना महंगा पड़ सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा के प्रीमियम हाउसिंग मार्केट में पिछले एक साल के दौरान कीमतों में 28% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यही कारण है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी के मामले में नोएडा ने मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है. 

क्यों आई इतनी बड़ी तेजी?
रिपोर्ट में बताया गया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बेहतर सड़क नेटवर्क, मेट्रो कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लगातार बढ़ते कॉर्पोरेट निवेश ने रियल एस्टेट की मांग को तेज कर दिया है. इसके चलते प्रीमियम घरों की डिमांड बढ़ गई है और इनकी कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है.

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आगे निकला नोएडा
जहां देश के दूसरे बड़े शहर जैसे दिल्ली और मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी हुई, वहीं नोएडा में करीब 28% की सालाना बढ़त सबसे ज्यादा रही. रिपोर्ट बताती है कि प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में निवेशकों और घर खरीदारों की बढ़ती दिलचस्पी ने इस तेजी को और मजबूती दी है.

कहां बढ़ी डिमांड?
नोएडा के सेक्टर 150, सेक्टर 128, सेक्टर 94, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है. इन जगहों में नए लॉन्च और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खरीदारों का रुझान लगातार बढ़ रहा है.

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अभी निवेश करना सही रहेगा?
रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है. हालांकि, किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले प्रोजेक्ट की वैधता, बिल्डर का रिकॉर्ड और लोकेशन की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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