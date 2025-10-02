हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआप भी कराती हैं बहू-बेटे में बार-बार लड़ाई तो हो सकती है जेल, घर में क्लेश करने वाली सास पढ़ लें यह खबर

आप भी कराती हैं बहू-बेटे में बार-बार लड़ाई तो हो सकती है जेल, घर में क्लेश करने वाली सास पढ़ लें यह खबर

दिल्ली हाईकोर्ट एक मामले में जल्द ही बड़ा फैसला सुनने वाला है. इस फैसले के बाद बहू अपनी सास पर बेटा-बहू के बीच लड़ाई कराने के जुर्म में केस दर्ज कर सकती हैं. आइए जानते हैं इस अनोखे फैसले के बारे में.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 02 Oct 2025 06:36 PM (IST)
Preferred Sources

आप अक्सर टीवी में आने वाले डेली सोप्स में सास-बहू की लड़ाई देखते होंगे, जिसमें सास चाल पर चाल चलती जाती है और बहु को परेशान करती है. असल जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है, जहां सास-ससुर या किसी तीसरे पक्ष के कारण पति-पत्नी के रिश्तों में दरार आ जाती है. मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है. 

हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा. जी हां, अब अगर कोई सास या तीसरा पक्ष अपनी बहू को परेशान करेगा या उसके बेटे और बहू में लड़ाई करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है. इतना ही नहीं इसके अलावा ससुराल के बाकी लोग जैसे ससुर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं इस प्रावधान के बारे में.

सास पर कब होगा केस दर्ज

दिल्ली हाईकोर्ट एक मामले में जल्द ही बड़ा फैसला सुनने वाला है. यह फैसला शादीशुदा महिलाओं के पक्ष में साबित हो सकता है. कोर्ट के अनुसार, सास-ससुर या अन्य किसी तीसरे व्यक्ति ने अगर पति-पत्नी के बीच लड़ाई कराने या फिर मतभेद बढ़ाने की कोशिश की, जिससे उनकी शादी टूटने या रिश्ता खत्म होने तक की नौबत आती है तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है. कोर्ट के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी मैरिड कपल के बीच प्रेम खत्म करने या स्नेह को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो पति पत्नी को उसके खिलाफ स्नेह विमुखता (एओए) का मामला दर्ज कराने का अधिकार रखते हैं. 

क्या होगी सजा

जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया अगर उसके खिलाफ विवाहित जोड़े के बीच दूरियां पैदा करने और स्नेह खत्म करने के आरोप सच साबित हो जाते हैं तो उसे दुरंत सजा दी जाएगी. सजा के तौर पर उसे पति-पत्नी के बीच हस्तक्षेप करने के लिए मुआवजा देना होगा. फिर चाहे वह इंसान कोई भी हो. ऐसे में बहू अब अपनी सास या ससुर के खिलाफ लड़ाई करवाने और षडयंत्र करने के लिए कैसे दर्ज करा सकती है.

इसे भी पढ़े : बिहार में आई ट्रेनों की बहार, चुनाव से पहले चलने लगेंगी ये 7 नई ट्रेनें

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 02 Oct 2025 06:36 PM (IST)
Tags :
Utility Delhi High Court Judgement DelhI High Court Case Against Mother In Law
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल
सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल
लाइफस्टाइल
Earbuds Hearing Loss: कानों के लिए कितना खतरनाक होता है वायरलेस हेडफोन, कितनी हो सकती है दिक्कत?
कानों के लिए कितना खतरनाक होता है वायरलेस हेडफोन, कितनी हो सकती है दिक्कत?
यूटिलिटी
Credit Cards Discounts: आखिर क्रेडिट कार्ड पर क्यों मिलता है डिस्काउंट, इससे कैसे कमाई करते हैं बैंक?
आखिर क्रेडिट कार्ड पर क्यों मिलता है डिस्काउंट, इससे कैसे कमाई करते हैं बैंक?
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget