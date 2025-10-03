हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अगर आपके पास अभी भी है 2000 का नोट तो कर लें ये काम, जान लें बदलवाने का तरीका

अगर आपके पास अभी भी है 2000 का नोट तो कर लें ये काम, जान लें बदलवाने का तरीका

RBI Rules 2000 Rupees Note: अगर आपके पास अभी भी 2000 का गुलाबी नोट है तो देरी न करे आरबीआई के इस नियम के तहत अभी बदल सकते हैं 2000 के नोट.जान लें पूरा प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 03 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Preferred Sources

RBI Rules 2000 Rupees Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने साल 2023 में 2000 रुपये के नोटों को चलन से हटाने का ऐलान किया था. तब से देश में 2000 रुपये के नोट बिल्कुल बंद हो चुके थे. लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पास 2000 रुपये के नोट मौजूद हैं. अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं. तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. आपको बता दें जब साल 2023 में यह नोट बंद किए गए थे. उस समय बाजार में इन नोटों का कुल वैल्यू 3.56 लाख करोड़ रुपये थी. 

आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के मुचाबिक अब इन नोटो में से 98.35% नोट वापस जमा हो चुके हैं और 5884 करोड़ रुपये के नोट अब भी प्रचलन में बचे हैं. लेकिन आप मार्केट 2000 रुपये का नोट अब खरीददारी या लेन-देन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. फिर कैसे बदल सकते हैं 2000 का नोट. जान लीजिए पूरी जानकारी. 

कैसे बदल सकते हैं नोट?

अगर आपके पास अब भी 2000 रुपये के नोट बाकी हैं तो आपको बता दें 2000 रुपये का नोट हैं. तो अब आप सीधे बैंकों में जमा या एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं. क्योंकि आरबीआई की बैंकिंग डेडलाइन 7 अक्टूबर 2023 को खत्म हो चुकी है. अब आप इन नोटों को केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बदला सकते हैं. 

RBI ने लोगों को ऑप्शन दिया है कि वह चाहें तो सीधे इन दफ्तरों में जाकर नोट जमा करें या फिर भारतीय डाक के जरिए इन्हें आरबीआई ऑफिस भेजकर अपने खाते में राशि जमा कराएं. यानी चाहे आपके पास एक नोट हो या कई, इसे सुरक्षित तरीके से अभी भी बदलना पूरी तरह संभव है.

लीगल टेंडर का यूज कर सकते हैं

RBI ने 2000 के नोट को लेकर कहा है कि 2000 रुपये का नोट भले ही अब बाजार में नार्मल लेन-देन के लिए मान्य न हो. लेकिन यह अभी भी लीगल टेेंडर वैलिड करंसी बना हुआ है. लीगल टेंडर का मतलब है कि इस नोट की वैल्यू शून्य नहीं हुई है. 

यानी इसे कर्ज चुकाने, बकाया क्लियर करने या दूसरे फाइनेंशियल कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि दुकानदारों और आम लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. अगर आपके पास हैं कोई भी 2000 ऐसे में समझदारी इसी में है कि इस नोट को जल्द से जल्द बदलवा लें.

Published at : 03 Oct 2025 11:15 AM (IST)
2000 Rupees Note Utility News RBI Rules
Embed widget