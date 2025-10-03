Mahila Rojgar Yojana: बिहार की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महिला रोजगार योजना के तहत करीब 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की दूसरी किस्त जारी कर दी है. इस योजना का फायदा बड़ी संख्या में महिलाओं को मिला है. आपको बता दें अभी हाल ही में योजना की पहली किस्त जारी की गई थी.

लेकिन कई ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं. यही वजह है कि उनके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर पैसा क्यों अटका है. अगर आपके खाते में भी अब तक यह राशि नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. बल्कि तुरंत यह काम करने की जरूरत है. जिससे जल्द से जल्द आपके खाते में यह रकम पहुंच सके.

खाते में नहीं आए पैसे तो क्या करें?

अगर महिला रोजगार योजना के तहत जारी किए गए 10000 रुपये अभी तक आपके खाते में नहीं पहुंचे हैं. तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की डिटेल्स चेक करें. कई बार आधार नंबर मोबाइल नंबर या खाता संख्या में गलती की वजह से पेमेंट अटक जाता है. इसके बाद संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करना जरूरी है ताकि स्थिति साफ हो सके.

अगर वहां से भी समस्या हल न हो तो नजदीकी प्रखंड कार्यालय या महिला रोजगार योजना से जुड़े कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकती हैं. सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन और पोर्टल भी जारी किया है जहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है.

महिलाओं को यह काम करवाना जरूरी

आपको बता दें बिहार सरकार की महिला रोजगार योजना के जरिए सिर्फ उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा. जो स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी हों.अगर कोई महिला स्वयं सहायता ग्रुप से नहीं जुड़ी है. तो फिर उसे इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए महिला स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ना होगा. इसके अलावा आपको बता दें महिलाओं को बीपीएल परिवारों की सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है.

जिन महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड नहीं है. उन्हें भी लाभ नहीं मिल पाएगा. इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. नहीं तो फिर आपको योजना की किस्त नहीं मिल पाएगी. आपको बता दें इस योजना के तहत हर शुक्रवार महिलाओं के खाते में किस्त भेजी जाएगी.

