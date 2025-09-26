हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफ्रिज के ऊपर Wi-Fi राउटर रखना चाहिए या नहीं? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह बात

फ्रिज के ऊपर Wi-Fi राउटर रखना चाहिए या नहीं? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह बात

Wi-Fi Router: क्या Wi-Fi राउटर को फ्रिज के ऊपर रखना सही है? ज्यादातर लोग अब तक इस बात की सच्चाई नहीं जानते. चलिए आपको बताते हैं क्या सही है ऐसा करना या फिर होता नुकसान.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Sep 2025 06:58 AM (IST)
Wi-Fi Router: एंटरटेनमेंट का मज़ा लेना हो या फिर ऑनलाइन दफ्तर का कोई काम निपटाना हो. हर एक काम के लिए इंटरनेंट की जरूरत होती है. और इंटरनेट के लिए Wi-Fi की ज़रूरत पड़ती है. आजकल लगभग सबके घर में Wi-Fi लगा होता है. लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में घूमता है कि घर में Wi-Fi राउटर कहां रखा जाए.

जिससे नेटवर्क भी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे. कई लोग जगह की कमी या आसानी की वजह से राउटर को फ्रिज के ऊपर रख देते हैं. लेकिन क्या यह सही है? ज़्यादातर लोग यह बात नहीं जानते कि ऐसा करने से कनेक्शन पर असर पड़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि असलियत क्या है और राउटर रखने की सही जगह कौन सी है.

फ्रिज पर रखने से क्या होता है असर?

अगर आप Wi-Fi राउटर को फ्रिज के ऊपर रखते हैं. तो सबसे पहले ध्यान दें कि फ्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. जिसमें लगातार मोटर और कंप्रेसर चलते रहते हैं. हग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस पैदा कर सकते हैं. जिससे राउटर का सिग्नल कमजोर हो सकता है. इसके साथ ही फ्रिज के ऊपर की सतह गर्म रहती है.

और लगातार आती गर्मी राउटर की परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों पर असर डाल सकती है. बहुत से लोग बिना सोचे-समझे इसे वहां रखते हैं. लेकिन बाद में शिकायत करते हैं कि इंटरनेट बार-बार कट रहा है या स्पीड कम हो रही है. असल में यह वही छोटी सी गलती है जो आपके नेटवर्क को प्रभावित कर देती है. इसलिए ऐसा करने से बचें.

Wi-Fi राउटर रखने की सही जगह कौनसी?

अब लोगों के मन मे सवाल आता है फ्रिज पर नहीं रख सकते हैं. तो फिर घर में इंटरनेट तेज़ और स्टेबल रहे इसके लिए राउटर को कहां रखें. तो आपको बता दें हमेशा राउटर घर के बीचोंबीच और ऊंचाई पर रखना चाहिए. कोशिश करें कि इसके आसपास कोई बड़ी मेटल की चीज़ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न हो. जिससे इंटरफेरेंस पैदा हो. राउटर को बंद अलमारी या कोने में रखने से भी सिग्नल कमजोर पड़ सकता है.

इसलिए इसे खुले और हवादार स्थान पर रखें. अगर आपका घर बड़ा है. तो आप एक्सटेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ताकि हर कमरे तक तेज़ इंटरनेट पहुंच सके. सही जगह पर राउटर रखने से न सिर्फ आपकी स्पीड बेहतर होगी बल्कि लगातार नेटवर्क कटने की समस्या भी खत्म हो जाएगी. इसलिए इन बातों का ध्यान रखें.

Published at : 26 Sep 2025 06:58 AM (IST)
