रेलवे स्टेशन पर कितने घंटे के लिए ले सकते हैं डॉरमेट्री की सुविधा, इसके लिए किससे करनी होती है बात

रेलवे स्टेशन पर कितने घंटे के लिए ले सकते हैं डॉरमेट्री की सुविधा, इसके लिए किससे करनी होती है बात

Railway Station Dormitory: रेलवे स्टेशन पर डॉरमेट्री सुविधा कितने घंटे के लिए मिलती है और इसे पाने के लिए किससे काॅन्टेक्ट करना होता है? ट्रेन से सफर करते हैं तो जान लें यह जरूरी बात.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Sep 2025 01:53 PM (IST)
Railway Station Dormitory: रेलवे स्टेशन पर डॉरमेट्री सुविधा कितने घंटे के लिए मिलती है और इसे पाने के लिए किससे काॅन्टेक्ट करना होता है? ट्रेन से सफर करते हैं तो जान लें यह जरूरी बात.

भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है. रोजाना लाखों यात्री अलग-अलग शहरों की यात्रा करते हैं और हजारों ट्रेनें पटरी पर दौड़ती हैं. लंबी दूरी की यात्रा के साथ-साथ लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी लोगों की जरूरतें पूरी करती हैं.

रेलवे न सिर्फ ट्रेनों से सफर कराता है बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिए कई और सर्विस भी देता है. स्टेशनों पर इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम और डॉरमेट्री जैसी सुविधाएं शुरू की हैं. उन लोगों के लिए जो सफर के दौरान लंबा इंतजार करना चाहते हैं या फिर रातभर रुककर अगली सुबह ट्रेन पकड़ना चाहते हैं.
रेलवे न सिर्फ ट्रेनों से सफर कराता है बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिए कई और सर्विस भी देता है. स्टेशनों पर इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम और डॉरमेट्री जैसी सुविधाएं शुरू की हैं. उन लोगों के लिए जो सफर के दौरान लंबा इंतजार करना चाहते हैं या फिर रातभर रुककर अगली सुबह ट्रेन पकड़ना चाहते हैं.
यह सुविधा सस्ती और आरामदायक दोनों मानी जाती है. डॉरमेट्री में यात्रियों को बैड, तकिया और बेसिक जरूरतों की चीजें मिलती हैं. यहां एक हॉलनुमा जगह पर कई बेड होते हैं जिन पर लोग तय समय तक ठहर सकते हैं. सफाई और सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाता है.
यह सुविधा सस्ती और आरामदायक दोनों मानी जाती है. डॉरमेट्री में यात्रियों को बैड, तकिया और बेसिक जरूरतों की चीजें मिलती हैं. यहां एक हॉलनुमा जगह पर कई बेड होते हैं जिन पर लोग तय समय तक ठहर सकते हैं. सफाई और सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाता है.
यात्री बिना किसी टेंशन के यहां आराम कर सकता है. इसी वजह से यह बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन जाता है. लोगों के मन में सवाल उठता है कि डॉरमेट्री कितने समय के लिए ली जा सकती है. तो आपको बता दें रेलवे ने इसके लिए स्लॉट तय किए हैं.
यात्री बिना किसी टेंशन के यहां आराम कर सकता है. इसी वजह से यह बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन जाता है. लोगों के मन में सवाल उठता है कि डॉरमेट्री कितने समय के लिए ली जा सकती है. तो आपको बता दें रेलवे ने इसके लिए स्लॉट तय किए हैं.
आमतौर पर 12 घंटे और 24 घंटे के लिए डॉरमेट्री मिलती है. यात्री अपनी जरूरत और ट्रेन के समय के हिसाब से स्लॉट बुक कर सकते हैं. इस तरह से यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी लचीली साबित होती है. बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता इसके लिए कहां बात करनी होती है.
आमतौर पर 12 घंटे और 24 घंटे के लिए डॉरमेट्री मिलती है. यात्री अपनी जरूरत और ट्रेन के समय के हिसाब से स्लॉट बुक कर सकते हैं. इस तरह से यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी लचीली साबित होती है. बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता इसके लिए कहां बात करनी होती है.
तो आपको बता दें डॉरमेट्री का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम ऑफिस या स्टेशन मास्टर से संपर्क करना होता है. वहां जाकर आईडी प्रूफ दिखाकर आसानी से बुकिंग कराई जा सकती है. कई बड़े स्टेशनों पर ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है.
तो आपको बता दें डॉरमेट्री का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम ऑफिस या स्टेशन मास्टर से संपर्क करना होता है. वहां जाकर आईडी प्रूफ दिखाकर आसानी से बुकिंग कराई जा सकती है. कई बड़े स्टेशनों पर ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है.
रेलवे ने डॉरमेट्री का किराया काफी कम रखा है. ताकि आम लोग भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें. किराया बेड और कितनी देर के लिए बुकिंग कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है. यह सामान्य होटल के मुकाबले बहुत सस्ता होता है.
रेलवे ने डॉरमेट्री का किराया काफी कम रखा है. ताकि आम लोग भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें. किराया बेड और कितनी देर के लिए बुकिंग कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है. यह सामान्य होटल के मुकाबले बहुत सस्ता होता है.
Published at : 25 Sep 2025 01:53 PM (IST)
