रेलवे स्टेशन पर कितने घंटे के लिए ले सकते हैं डॉरमेट्री की सुविधा, इसके लिए किससे करनी होती है बात

रेलवे न सिर्फ ट्रेनों से सफर कराता है बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिए कई और सर्विस भी देता है. स्टेशनों पर इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम और डॉरमेट्री जैसी सुविधाएं शुरू की हैं. उन लोगों के लिए जो सफर के दौरान लंबा इंतजार करना चाहते हैं या फिर रातभर रुककर अगली सुबह ट्रेन पकड़ना चाहते हैं.