नए वकीलों को हर महीने 5 हजार रुपये देगी बिहार सरकार, जानें कैसे करना होगा अप्लाई?

बिहार चुनाव से पहले राज्य सरकार कई नई-नई घोषणाओं का ऐलान कर रही है. ऐसे में बिहार सरकार ने नए वकीलों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. दरअसल 1 जनवरी 2024 से राज्य में नामांकित हुए सभी नए वकीलों को 3 सालों तक हर महीने 5000 का स्टाइपेंड देने का बिहार सरकार ने ऐलान किया है. इस राशि का भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले को लेकर बताया कि राज्य अधिवक्ता संघ की मांग पर नए वकीलों के लिए लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए एकमुश्त 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी.



महिला वकील और स्वास्थ्य सुविधा



बिहार में आयकर सीमा से कम आय वाले वकीलों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत मदद भी मिलेगी. इसके अलावा महिला वकीलों के लिए अधिवक्ता संघों में पिक टॉयलेट की भी सुविधा सुनिश्चित की जाएगी. वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए वकीलों अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्याप्त संसाधन, आधारभूत संरचना और बेहतर वर्क एनवायरमेंट उपलब्ध कराना जरूरी है. वहीं नए स्टाइपेंड को लेकर लिए गए इन फैसलों के बाद वकीलों में खुशी की लहर देखी जा रही है. पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ ने इस कदम का स्वागत किया है. संघ की उपाध्यक्ष छाया मिश्र ने इसे नए वकीलों के लिए ऐतिहासिक और प्रोत्साहन पूर्ण फैसला बताया. उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों के लिए बहुत सहायक साबित होगी.



योजना का लाभ उठाने के लिए कैसे करें आवेदन

बिहार राज्य सरकार ने योजना की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी स्टाइपेंड पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी राज्य बार काउंसिल के माध्यम से जारी नहीं की गई है. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है, कि आवेदन प्रक्रिया को लेकर जानकारी जल्द ही जारी की जा सकती है.



वकीलों के साथ विकास मित्रों के लिए भी बड़ी सौगात



बिहार सरकार ने सिर्फ नए वकीलों ही नहीं बल्कि विकास मित्रों के लिए भी बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत काम कर रहे प्रत्येक विकास मित्र को 25000 रुपये प्रदान किए जाएंगे. साथ ही विकास मित्रों का मासिक परिवहन भत्‍ता 1900 से बढ़ाकर 2500 रुपये और स्टेशनरी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है.

