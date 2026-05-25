रील्स देखकर पैसे कमाने वाले स्कैम से हो जाएं सावधान, नहीं तो लग सकता है लाखों का चूना

Fake Apps and Digital Crime: आज के डिजिटल युग में जहां हर काम घर बैठे बेहद ही आसानी से हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर ठगों के अपराध में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय "रील्स देखो और घर बैठे मोटी कमाई करो" जैसे विज्ञापन के जाल में आने से अब तक लाखों लोग ठगी का शिकार बन चुके हैं. जहां, साइबर अपराधी मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं.

आखिर कैसे काम करता है यह स्कैम?

आपमें से कई लोगों ने "रील्स देखो और घर बैठे मोटी कमाई करो" के विज्ञापन तो जरूर देखा होगा. लेकिन, अब ऐसे विज्ञापनों से सावधान होने की सबसे ज्यादा जरूरत है. जानकारी के मुताबिक, साइबर ठग रील्स देखने के बदले पैसे देने वाले फर्जी ऐप्स का तेजी से प्रचार करते हैं. जैसे ही यूजर इन ऐप्स को इंस्टॉल करता है, तो ये ऐप बिना समय लगाए आपके फोन से संवेदनशील डेटा का एक्सेस मांगना शुरू कर देते हैं.

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इसके अलावा जब यूजर कमाए हुए पैसे को निकालने की कोशिश करता है, तो स्क्रीन पर एक फर्जी पेमेंट देखने को मिलता. तो वहीं, इस पर क्लिक करते ही बैकग्राउंड में एक फेक एपीके फाइल डाउनलोड हो जाती है. जहां, यह फेक ऐप आपके फोन के एसएमएस बैंकिंग ऐप्स और स्क्रीन का पूरा एक्सेस अपराधियों को दे देती है, जिसके बाद वे आपके बैंक खाते से सारा पैसा निकाल लेते हैं.

फ्रॉड से कैसे रख सकते हैं खुद को सुरक्षित?

इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि लालच में आकर कभी भी ऐप स्टोर के बाहर किसी भी अनऑथराइज्ड लिंक या कोई भी एपीके फाइल डाउनलोड करने की गलती भूल कर भी न करें. इसके अलावा ऐप इंस्टॉल करते समय यह जरूर देखें कि वह क्या-क्या एक्सेस मांग मांग रहा है. साथ ही स्क्रीन एक्सेस, एसएमएस और एक्सेसिबिलिटी जैसी परमिशन बेहद सोच-समझकर ही दें.

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अगर आप किसी तरह के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो बिना घबराए तुरंत 1930 डायल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि आपके पैसे ब्लॉक किए जा सकें. इसके अलावा आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.