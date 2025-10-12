5 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, खूब होती है कमाई

Businesses Under 5 Lakh Investment: हर किसी का सपना होता है कि वह अपना बिजनेस शुरू करे और खुद का बॉस बने. लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं अगर आपके पास 5 लाख रुपये भी हैं. तब भी आप कई ऐसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं. जो कम लागत में अच्छा मुनाफा देते हैं.

आज के समय में छोटे पैमाने के बिजनेस भी स्मार्ट प्लानिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सही स्ट्रेटिजी से बड़ा बन सकते हैं. तो चलिए आपको कुछ ऐसे आइडिया बताते हैं जो महज 5 लाख में आपको एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने में मदद कर सकते हैं.

क्लाउड किचन या फूड डिलीवरी बिजनेस

आजकल लोग घर जैसा खाना बाहर मंगवाना पसंद करते हैं. आप 5 लाख रुपये में छोटा क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं. इसके लिए रेंट पर जगह बेसिक किचन इक्विपमेंट और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है. शुरुआत में 2-3 लोगों की टीम से काम चल सकता है.

मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरी शॉप

मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस कभी आउट ऑफ डिमांड नहीं होता. थोड़ी ट्रेनिंग लेकर आप 5 लाख रुपये में छोटी शॉप खोल सकते हैं. इसमें रिपेयरिंग टूल्स, एक्सेसरीज़ का स्टॉक और काउंटर सेटअप की लागत आती है. मुनाफा काफी अच्छा रहता है क्योंकि सर्विस चार्ज सीधे आपके पास आता है.

प्रिंटिंग और ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो

छोटे शहरों में भी विजिटिंग कार्ड, बैनर और फ्लेक्स की डिमांड लगातार रहती है. 5 लाख रुपये में प्रिंटर, लैपटॉप और डिजाइन सॉफ्टवेयर लेकर यह बिजनेस शुरू किया जा सकता है. अगर डिजाइन सेंस अच्छा है तो ऑनलाइन ऑर्डर लेकर और भी ज्यादा कमाई की जा सकती है.

ऑर्गेनिक फूड या जूस सेंटर

आज के वक्त में लोग हेल्थ के प्रति काफी जागरूक हैं. इसलिए ऑर्गेनिक फूड या फ्रेश जूस का बिजनेस तेजी से चल रहा है. आप 5 लाख रुपये में फ्रेश फ्रूट्स, ब्लेंडर, काउंटर और छोटे स्पेस के साथ शुरू कर सकते हैं. रोजाना की बिक्री से बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है.

ऑनलाइन बुटीक या क्लोदिंग स्टोर

फैशन इंडस्ट्री कभी रुकती नहीं. आप 5 लाख रुपये में ऑनलाइन बुटीक शुरू कर सकते हैं. इसके लिए इन्वेंट्री, वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज, और फोटोशूट पर थोड़ा निवेश करना होगा. युवा डिजाइनर अपने खुद के डिजाइन दिखाकर ग्राहकों को सीधे बेच सकते हैं. सही प्रमोशन से यह बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करता है.

