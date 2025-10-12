हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी5 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, खूब होती है कमाई

5 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, खूब होती है कमाई

Businesses Under 5 Lakh Investment: कम बजट में बिजनेस शुरू करने का मौका 5 लाख रुपये में ऐसे कई काम किए जा सकते हैं. जो कम खर्च में बढ़िया मुनाफा दिलाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 12 Oct 2025 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

Businesses Under 5 Lakh Investment: हर किसी का सपना होता है कि वह अपना बिजनेस शुरू करे और खुद का बॉस बने. लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं अगर आपके पास 5 लाख रुपये भी हैं. तब भी आप कई ऐसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं. जो कम लागत में अच्छा मुनाफा देते हैं. 

आज के समय में छोटे पैमाने के बिजनेस भी स्मार्ट प्लानिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सही स्ट्रेटिजी से बड़ा बन सकते हैं. तो चलिए आपको कुछ ऐसे आइडिया बताते हैं जो महज 5 लाख में आपको एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने में मदद कर सकते हैं. 

क्लाउड किचन या फूड डिलीवरी बिजनेस

आजकल लोग घर जैसा खाना बाहर मंगवाना पसंद करते हैं. आप 5 लाख रुपये में छोटा क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं. इसके लिए रेंट पर जगह बेसिक किचन इक्विपमेंट और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है. शुरुआत में 2-3 लोगों की टीम से काम चल सकता है.

मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरी शॉप

मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस कभी आउट ऑफ डिमांड नहीं होता. थोड़ी ट्रेनिंग लेकर आप 5 लाख रुपये में छोटी शॉप खोल सकते हैं. इसमें रिपेयरिंग टूल्स, एक्सेसरीज़ का स्टॉक और काउंटर सेटअप की लागत आती है. मुनाफा काफी अच्छा रहता है क्योंकि सर्विस चार्ज सीधे आपके पास आता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में कैसे बनवा सकते हैं सहेली पिंक कार्ड, कौन से डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

प्रिंटिंग और ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो

छोटे शहरों में भी विजिटिंग कार्ड, बैनर और फ्लेक्स की डिमांड लगातार रहती है. 5 लाख रुपये में प्रिंटर, लैपटॉप और डिजाइन सॉफ्टवेयर लेकर यह बिजनेस शुरू किया जा सकता है. अगर डिजाइन सेंस अच्छा है तो ऑनलाइन ऑर्डर लेकर और भी ज्यादा कमाई की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: घर में लगे वाई-वाई कनेक्शन से बेच सकते हैं मोबाइल डेटा, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ

ऑर्गेनिक फूड या जूस सेंटर

आज के वक्त में लोग हेल्थ के प्रति काफी जागरूक हैं. इसलिए ऑर्गेनिक फूड या फ्रेश जूस का बिजनेस तेजी से चल रहा है. आप 5 लाख रुपये में फ्रेश फ्रूट्स, ब्लेंडर, काउंटर और छोटे स्पेस के साथ शुरू कर सकते हैं. रोजाना की बिक्री से बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है.

ऑनलाइन बुटीक या क्लोदिंग स्टोर

फैशन इंडस्ट्री कभी रुकती नहीं. आप 5 लाख रुपये में ऑनलाइन बुटीक शुरू कर सकते हैं. इसके लिए इन्वेंट्री, वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज, और फोटोशूट पर थोड़ा निवेश करना होगा.  युवा डिजाइनर अपने खुद के डिजाइन दिखाकर ग्राहकों को सीधे बेच सकते हैं. सही प्रमोशन से यह बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करता है.

यह भी पढ़ें: व्हाट्सएप इस्तेमाल करते समय इन गलतियों से रहें दूर, वरना हो सकती है जेल

Published at : 12 Oct 2025 11:55 AM (IST)
Tags :
Business Utility News Business Idea
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking
Pakistan Afghanistan War News Update : पाक पर अफगानिस्तान ने कर दिया चौंकाने वाला दावा । Shehbaz
Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
जनरल नॉलेज
Baby In Womb: गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget