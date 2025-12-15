दू्ल्हा बनने वाले थे अक्षय खन्ना, एक्ट्रेस के पिता ने भेजा था विनोद खन्ना को रिश्ता, लेकिन इस वजह से नहीं हो पाई थी शादी
Akshaye Khanna-Karisma Kapoor: अक्षय खन्ना इन दिनों 'धुरंधर' से छाए हुए हैं . वहीं एक्टर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है लेकिन वे एक एक्ट्रेस संग शादी करना चाहते थे.
अक्षय खन्ना इस समय खूब चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि 'धुरंधर' की रिलीज के बाद से ही इंटरनेट पर छाए हुए हैं. वैसे इस साल की शुरुआत में उन्हें 'छावा' में एक बिल्कुल अलग भूमिका में देखा गया था. इंटरनेट पर उनके बारे में चर्चा जारी है, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी एक्साइटमेंट बनी हुई है. अक्षय ने अभी तक शादी नहीं की हैं और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अकेले रहकर खुश रहने की बात कर रहे हैं. हालांकि, एक समय ऐसी अफवाहें थी कि अक्षय करिश्मा कपूर से शादी करने वाले थे. आखिर फिर क्यों बात नहीं बन पाई थी.
अक्षय संग क्यों नहीं हो पाई थी करिश्मा कपूर की शादी?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 के दशक में एक साथ फोटोशूट करने के बाद करिश्मा और अक्षय करीब आए थे और जल्द ही उनके बीच अफेयर शुरू हो गया था. उस समय खबरें थीं कि करिश्मा ने अजय देवगन से अपना रिश्ता खत्म किया था और अक्षय ने उस समय उन्हें संभाला था. एक्ट्रेस के पिता रणधीर कपूर भी अक्षय संग करिश्मा के रिश्ते से खुश थे और उन्होंने अक्षय के पिता विनोद खन्ना को शादी का प्रपोजल भी भेजा था. शादी की बात काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन खबरों के मुताबिक करिश्मा की मां बबीता कपूर ने बीच में आकर इसे रोक दिया था. दरअसल उस समय करिश्मा अपने करियर और स्टारडम के शिखर पर थीं, और बबीता चाहती थीं कि वह काम पर ध्यान दें, खबरों के अनुसार, उस समय करिश्मा अक्षय के करियर को लेकर भी श्योर नहीं थीं और इसी वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई थी.
करिश्मा कपूर ने संजय कपूर संग की थी शादी
बाद में करिश्मा ने अभिषेक बच्चन से सगाई कर ली और जया बच्चन ने इसकी अनाउंसमेंट सार्वजनिक रूप से की, लेकिन यह रिश्ता भी टूट गया थी. फाइनली करिश्मा ने 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी. इस जोड़ी के दो बच्चे भी हुए, लेकिन बाद में वे अलग हो गए और 2016 में उनका तलाक हो गया।. संजय कपूर का इस साल जून में निधन हो गया. बताया जाता है कि मधुमक्खी निगलने के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा था.
