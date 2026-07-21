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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन से ट्रैक पर गिर गया मोबाइल या कीमती सामान? रेलवे ने बताया वापस पाने का सही तरीका

Train News: ट्रेन से ट्रैक पर गिर गया मोबाइल या कीमती सामान? रेलवे ने बताया वापस पाने का सही तरीका

Indian Railways Rule: ट्रेन में चढ़ते समय अगर आपका कोई कीमती सामान ट्रैक पर गिर जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप सामान वापस पा सकते हैं. जानिए कैसे?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Jul 2026 07:08 PM (IST)
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  • लिखित शिकायत से पहचान बताकर सामान वापस पाएं।

Indian Railways Rule: अक्सर जिस दिन ट्रेन से सफर करना होता है, उसी दिन कुछ न कुछ तो ऐसा हो ही जाता है, जिसकी वजह से स्टेशन पहुंचने में देरी हो जाती है. ऐसे में यात्री जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ते हैं और इस दौरान कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है. सोचिए आप ट्रेन में चढ़ जाते हैं लेकिन आपका कीमती सामान जैसे पर्स, मोबाइल या इयरफोन चलती ट्रेन से बाहर ट्रैक पर गिर जाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि इस स्थिति में हर कोई घबरा जाएगा.

कुछ यात्री खुद ही ट्रैक पर उतरकर सामान उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना कानूनन गलत है और अपनी जान को भी खतरा हो सकता है. अगर आपका सामान ट्रैक पर गिर जाता है तो बिना घबराएं रेलवे के बताए गए कुछ जरूरी काम करें. 

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सबसे पहले करें ये जरूरी काम

  • अगर आपका सामान ट्रैक पर गिर जाता है तो सबसे पहले आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर इसकी जानकारी दें.
  • इसके अलावा आप RailMadad पोर्टल और मोबाइल ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
  • ऐसे मामलों में आप RPF की मदद भी ले सकते हैं.
  • साथ ही ट्रेन में मौजूद टीटीई को भी घटना की जानकारी जरूरी दें. 

क्या सामान वापस मिल जाएगा या नहीं?

रेलवे आधिकारियों को सामान की पहचान के लिए आपको एक लिखित शिकायत देनी होगी. इसमें सामान से जुड़े सभी चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ताकि सामान की पहचान की जा सकें.शिकायत करने के बाद आपकी बताई गई जगह पर RPF की टीम आपके सामान की तलाश करती है और अगर आपका सामान मिल जाता है तो इसकी जानकारी रेलवे अधिकारी आपको देते हैं और तय प्रक्रिया के आधार पर आपको सामान वापस दिया जाता है.

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कुछ बातों का रखें ध्यान 

अगर सामान रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है तो खुद ही सामान उठाने के लिए ट्रैक पर न उतरें.  साथ ही चेन खींचने की भी गलती न करें, रेलवे ट्रैक पर उतना और चेन खींचना कानून का उल्लंघन करना है. ऐसे समय में रेलवे अधिकारियों की मदद लेना ही बेहतर रहता है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Railway Track Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS
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