Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लिखित शिकायत से पहचान बताकर सामान वापस पाएं।

Indian Railways Rule: अक्सर जिस दिन ट्रेन से सफर करना होता है, उसी दिन कुछ न कुछ तो ऐसा हो ही जाता है, जिसकी वजह से स्टेशन पहुंचने में देरी हो जाती है. ऐसे में यात्री जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ते हैं और इस दौरान कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है. सोचिए आप ट्रेन में चढ़ जाते हैं लेकिन आपका कीमती सामान जैसे पर्स, मोबाइल या इयरफोन चलती ट्रेन से बाहर ट्रैक पर गिर जाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि इस स्थिति में हर कोई घबरा जाएगा.

कुछ यात्री खुद ही ट्रैक पर उतरकर सामान उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना कानूनन गलत है और अपनी जान को भी खतरा हो सकता है. अगर आपका सामान ट्रैक पर गिर जाता है तो बिना घबराएं रेलवे के बताए गए कुछ जरूरी काम करें.

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सबसे पहले करें ये जरूरी काम

अगर आपका सामान ट्रैक पर गिर जाता है तो सबसे पहले आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर इसकी जानकारी दें.

इसके अलावा आप RailMadad पोर्टल और मोबाइल ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

ऐसे मामलों में आप RPF की मदद भी ले सकते हैं.

साथ ही ट्रेन में मौजूद टीटीई को भी घटना की जानकारी जरूरी दें.

क्या सामान वापस मिल जाएगा या नहीं?

रेलवे आधिकारियों को सामान की पहचान के लिए आपको एक लिखित शिकायत देनी होगी. इसमें सामान से जुड़े सभी चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ताकि सामान की पहचान की जा सकें.शिकायत करने के बाद आपकी बताई गई जगह पर RPF की टीम आपके सामान की तलाश करती है और अगर आपका सामान मिल जाता है तो इसकी जानकारी रेलवे अधिकारी आपको देते हैं और तय प्रक्रिया के आधार पर आपको सामान वापस दिया जाता है.

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कुछ बातों का रखें ध्यान

अगर सामान रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है तो खुद ही सामान उठाने के लिए ट्रैक पर न उतरें. साथ ही चेन खींचने की भी गलती न करें, रेलवे ट्रैक पर उतना और चेन खींचना कानून का उल्लंघन करना है. ऐसे समय में रेलवे अधिकारियों की मदद लेना ही बेहतर रहता है.