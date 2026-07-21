INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: अगर घर की रसोई में कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल किया तो क्या होगा, कितना लगेगा जुर्माना?

LPG News: अगर घर की रसोई में कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल किया तो क्या होगा, कितना लगेगा जुर्माना?

LPG Cylinder: घरेलू रसोई में कमर्शियल LPG सिलेंडर का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ हो सकता है. आइए जानते हैं, घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के उपयोग से जुड़े नियम और उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की जानकारी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 21 Jul 2026 06:40 PM (IST)
Preferred Sources

Commercial LPG Cylinder: अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो सही सिलेंडर का चुनना आपके लिए बेहद जरूरी है. घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर दोनों अलग-अलग मकसद के लिए जारी किए जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने घर की रसोई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसे रसोई में लाने से पहले इसके नियमों को जान लें.

ज्यादातर लोग कमर्शियल सिलेंडर को घेरलू इस्तेमाल घरेलू सिलेंडर को व्यवसायिक जगह में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाता है. अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने के नियम क्या हैं...

घर में कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने पर क्या होगा?

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैफे और अन्य व्यावसाय के लिए किया जाता है. वहीं 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर सिर्फ घरेलू खाना पकाने के लिए होता है. ऐसे में अगर आप अपने रसोई में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करने के बजाय कर्मशियल सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है और ऐसे में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

संसद में गूंजा LIC और EPFO में पड़े लावारिस पैसे का मुद्दा, जानें खोया फंड कैसे मिलेगा वापस

नियम तोड़ने पर क्या हो सकती है कार्रवाई?

  • रसोई घर में कमर्शियल सिलेंडर मिलने पर उसे जब्त किया जा सकता है.
  • साथ ही आपका गैस कनेक्शन रद्द किया जा सकता है.
  • दोषी पाए जाने पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) और LPG सप्लाई नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

कितना लग सकता है जुर्माना?

  • नियमों के उल्लंघन पर आप पर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • गंभीर या बार-बार उल्लंघन होने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है.
  • ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल का भी प्रावधान है.
  • वहीं अगर कोई गैस एजेंसी जानबूझकर घरेलू सिलेंडर का गलत उपयोग करवाती है, तो उसके खिलाफ 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

कमर्शियल गैस कनेक्शन कैसे लें?

  • नजदीकी अधिकृत गैस एजेंसी से संपर्क करें.
  • कमर्शियल एलपीजी कनेक्शन का आवेदन फॉर्म भरें.
  • जरूरी दस्तावेज जमा करें और निर्धारित सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान करें.
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद गैस उपभोक्ता कार्ड और कनेक्शन जारी कर दिया जाता है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

  • घर में केवल घरेलू एलपीजी सिलेंडर का ही इस्तेमाल करें.
  • होटल, ढाबा, कैफे या दुकान में हमेशा कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करें.
  • घर में जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा न रखें.
  • नियमों का पालन करने से जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है.

Ration Card: परिवार से अलग होने पर कैसे मिलेगा राशन? जानें नया राशन कार्ड बनवाने का आसान तरीका

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Utility News Commercial LPG Cylinder LPG Cylinder Domestic Gas Cylinder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG News: अगर घर की रसोई में कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल किया तो क्या होगा, कितना लगेगा जुर्माना?
LPG News: अगर घर की रसोई में कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल किया तो क्या होगा, कितना लगेगा जुर्माना?
यूटिलिटी
Cheap Jhumka: दिल्ली के इन बाजारों में 'बरेली वाले झुमके' भी फेल, सिर्फ 5 रुपये में चमक जाएगी सूरत
दिल्ली के इन बाजारों में 'बरेली वाले झुमके' भी फेल, सिर्फ 5 रुपये में चमक जाएगी सूरत
यूटिलिटी
Property News: जानिए कब पिता की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकते बच्चे, हाई कोर्ट का ये फैसला जरूर पढ़ें
Property News: जानिए कब पिता की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकते बच्चे, हाई कोर्ट का ये फैसला जरूर पढ़ें
यूटिलिटी
Ration Card: परिवार से अलग होने पर कैसे मिलेगा राशन? जानें नया राशन कार्ड बनवाने का आसान तरीका
परिवार से अलग होने पर कैसे मिलेगा राशन? जानें नया राशन कार्ड बनवाने का आसान तरीका
Advertisement

वीडियोज

Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Ram Kapoor के Kiss पर जताई नाराजगी, कहा- ‘बिना Consent दोबारा मत करना’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘प्रधान, शाह और पीएम मोदी दें इस्तीफा’, पीएम आवास के बाहर रातभर चलेगा राहुल का धरना, मान-मनौव्वल की कोशिश नाकाम
‘प्रधान, शाह और पीएम मोदी दें इस्तीफा’, पीएम आवास के बाहर रातभर चलेगा राहुल का धरना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
राजस्थान
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
इंडिया
सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश    
सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश    
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget