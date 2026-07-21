LPG News: अगर घर की रसोई में कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल किया तो क्या होगा, कितना लगेगा जुर्माना?

Commercial LPG Cylinder: अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो सही सिलेंडर का चुनना आपके लिए बेहद जरूरी है. घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर दोनों अलग-अलग मकसद के लिए जारी किए जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने घर की रसोई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसे रसोई में लाने से पहले इसके नियमों को जान लें.

ज्यादातर लोग कमर्शियल सिलेंडर को घेरलू इस्तेमाल घरेलू सिलेंडर को व्यवसायिक जगह में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाता है. अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने के नियम क्या हैं...

घर में कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने पर क्या होगा?

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैफे और अन्य व्यावसाय के लिए किया जाता है. वहीं 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर सिर्फ घरेलू खाना पकाने के लिए होता है. ऐसे में अगर आप अपने रसोई में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करने के बजाय कर्मशियल सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है और ऐसे में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

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नियम तोड़ने पर क्या हो सकती है कार्रवाई?

रसोई घर में कमर्शियल सिलेंडर मिलने पर उसे जब्त किया जा सकता है.

साथ ही आपका गैस कनेक्शन रद्द किया जा सकता है.

दोषी पाए जाने पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है.

आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) और LPG सप्लाई नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

कितना लग सकता है जुर्माना?

नियमों के उल्लंघन पर आप पर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

गंभीर या बार-बार उल्लंघन होने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है.

ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल का भी प्रावधान है.

वहीं अगर कोई गैस एजेंसी जानबूझकर घरेलू सिलेंडर का गलत उपयोग करवाती है, तो उसके खिलाफ 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

कमर्शियल गैस कनेक्शन कैसे लें?

नजदीकी अधिकृत गैस एजेंसी से संपर्क करें.

कमर्शियल एलपीजी कनेक्शन का आवेदन फॉर्म भरें.

जरूरी दस्तावेज जमा करें और निर्धारित सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान करें.

प्रक्रिया पूरी होने के बाद गैस उपभोक्ता कार्ड और कनेक्शन जारी कर दिया जाता है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

घर में केवल घरेलू एलपीजी सिलेंडर का ही इस्तेमाल करें.

होटल, ढाबा, कैफे या दुकान में हमेशा कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करें.

घर में जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा न रखें.

नियमों का पालन करने से जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है.

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