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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAadhaar Card: खो गया आधार नंबर? घर बैठे मिनटों में ऐसे करें रिकवर, जानिए पूरा प्रोसेस

Aadhaar Card: खो गया आधार नंबर? घर बैठे मिनटों में ऐसे करें रिकवर, जानिए पूरा प्रोसेस

Aadhaar Number Recovery Online: अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. UIDAI की मदद से आसानी से अपना आधार कार्ड रिकवर कर सकते हैं. जानिए पूरा प्रोसेस.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 03 Jun 2026 04:32 PM (IST)
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  • SMS द्वारा UID, नाम और पिन कोड भेजकर आधार नंबर प्राप्त करें।

Aadhaar Number Recovery: आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. स्कूल एडमिशन से लेकर सरकारी कामों तक हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है. बैंक अकाउंट खोलने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. यानी लगभग हर जरूरी काम आधार कार्ड के बिना पूरा करना मुश्किल हो गया है.

इसी वजह से आधार कार्ड आज की जरूरत बन गया है. अगर आपका आधार नंबर खो गया है तो आप इसे घर बैठे आसानी से रिकवर कर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट, SMS और ईमेल जैसे आसान तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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वेबसाइट के ज़रिए करे रिकवर

UIDAI की वेबसाइट से आधार नंबर रिकवर करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे.

  • पहले uidai.gov.in वेबसाइट को खोलें और आधार सेक्शन में जाकर रिट्रीव आधार नंबर पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आधार कार्ड में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें.
  • इसके बाद Send OTP पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, उससे वेरिफाई करें.
  • फिर आपके आधार की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी.
  • यहां से आप अपना आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं.
  • खास बात ये है कि ये सर्विस पूरी तरह फ्री है. इसके लिए आपको किसी भी तरह की शुल्क नहीं देनी होगी.

ईमेल के जरिए करे रिकवर

आधार कार्ड आप ईमेल और IVRS के जरिए भी रिकवर कर सकते है. आपको बस  मेल में UID के साथ नाम और पिन कोड लिख कर  getdetail.aadhaar@gmail.com पर ये  ईमेल भेजना है. 24 घंटे के अंदर आपको आधार नंबर मिल जाएगा.

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SMS के ज़रिए करे रिकवर

SMS से आधार नंबर रिकवर करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल से 51969 पर SMS भेजे. मैसेज का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार रहेगा UID NAME PIN CODE उदाहरण के तौर पर अगर पिन कोड 202014 है और नाम संजय कुमार है तो आपका मैसेज UID SANJAYKUMAR 202014 रहेगा. अब आप आसानी से ये स्टेप्स फॉलो करके अपने आधार कार्ड नंबर को रिकवर कर सकते है.

Published at : 03 Jun 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Aadhar Card Utility News UIDAI Recover Aadhar Number Online
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