अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए अक्सर दिल्ली या गाजियाबाद का रुक करते हैं, तो आने वाले समय में आपकी परेशानी कम हो सकती है. ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में बन रहा एक बड़ा रेलवे टर्मिनल इलाके की रेल कनेक्टिविटी को बदल सकता है. यहां आधुनिक सुविधाओं के साथ 12 प्लेटफॉर्म वाला टर्मिनल तैयार किया जा रहा है.

इस परियोजना को सिर्फ रेलवे स्टेशन के तौर पर नहीं, बल्कि मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में तैयार करने की योजना है. इस टर्मिनल को मेट्रो, नमो भारत और बस सेवा से जोड़ने की भी तैयारी की गई है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा के यात्रियों को अब लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली या गाजियाबाद पर निर्भरता कम होगा.

12 प्लेटफॉर्म वाला होगा बोड़ाकी रेलवे टर्मिनल

ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में मौजूदा रेलवे हॉल्ट के पास नया टर्मिनल विकसित किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के लिए 46 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन तय की गई है. हालांकि, यह ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा.

टर्मिनल पर कुल 12 प्लेटफॉर्म बनाए जाने की योजना है.

यहां 63 यार्ड और लूप लाइनें विकसित की जाएंगी.

टर्मिनल से रोजाना 100 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन और रखरखाव की सुविधा तैयार करने की योजना है.

स्टेशन की बिल्डिंग दो मंजिला होगी.

यहां यात्रियों के लिए रेलवे सुविधाओं के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं भी विकसित की जाएगी.

लखनऊ से कोलकाता तक बढ़ सकती है ट्रेन कनेक्टिविटी

बोड़ाकी टर्मिनल के तैयार होने के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा से कई बड़े शहरों की रेल कनेक्टिविटी को विस्तार मिलने की उम्मीद है.

इस नई सुविधा से दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है. वहीं, स्थानीय यात्रियों को अपने इलाके के नजदीक से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने की सुविधा मिल सकेगी.

मेट्रो और नमो भारत से भी जुड़ेगा टर्मिनल

बोड़ाकी को सिर्फ रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित करने के बजाय इसे अलग-अलग परिवहन साधनों से जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है. एक्वा लाइन के डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक करीब 2.6 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन विकसित की जा रही है. इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को भी बोड़ाकी से नमो भारत और मेट्रो के जरिए जोड़ने की योजना है.

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