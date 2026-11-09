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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटिकट, रिफंड या KYC के नाम पर आ सकता है फर्जी मैसेज, रेलवे की चेतावनी

टिकट, रिफंड या KYC के नाम पर आ सकता है फर्जी मैसेज, रेलवे की चेतावनी

रेलवे ने यात्रियों का सलाह दी है कि टिकट रिफंड या दूसरी चीजों के नाम पर आए किसी भी अनजान मैसेज पर भरोसा न करें और जल्दबाजी में किसी लिंक पर क्लिक करने से बचें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Nov 2026 04:44 PM (IST)
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  • ऑनलाइन ठगी बढ़ी, पश्चिम मध्य रेलवे ने सतर्क रहने को कहा।
  • ठग टिकट रिफंड, KYC के नाम पर फर्जी लिंक भेजते हैं।
  • अनजान लिंक, APK फाइल से बचें, OTP साझा न करें।
  • ऐप्स केवल आधिकारिक स्टोर से डाउनलोड करें, सावधानी बरतें।

आज के समय में ऑनलाइन ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं. साइबर ठग किसी न किसी बहाने से लोगों के फोन पर लिंक भेजते हैं और लोग अनजाने में उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है. अब तो टिकट बुकिंग से लेकर रिफंड और KYC के नाम पर भी लोगों के मोबाइल पर फर्जी लिंक और मैसेज भेजकर साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. 

ऐसे में अब पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है. इसलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसे साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और आपको कैसे सर्तक रहने की जरूरत है. 

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रिफंड दिलाने के नाम पर नुकसान

बता दें कि ठग रेलवे टिकट का रिफंड दिलाने के नाम पर आपको फर्जी लिंक भेज सकते हैं. इन लिंक के जरिए APK फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप साइबर ठग के भेजे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है. क्योंकि ऐसा करने से आपको दिक्कत हो सकती. इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले चेक करना जरूरी है. 

इन बातों का खास ध्यान रखें

ध्यान रखें रेलवे से जुड़ी किसी भी सुविधा के लिए कोई भी ऐप डाउनलोड न करें. इसके लिए सिर्फ आधिकारिक ऐप स्टोस से ही ऐप डाउनलोड करें. अगर कोई आपको लिंक भेज रहा है तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति के ईमेल, मैसेज या लिंक पर बिल्कुल भरोसा न करें. खासकर तो APK फाइल डाउनलोड करने से पहले ही उसे जरूर चेक करें. 

यात्रियों के लिए खास सलाह

रेलवे ने यात्रियों को खास सलाह ही है कि वे ऑनलाइन किसी भी फर्जी लिंक पर भरोसा न करें. ऑनलाइन मैसेज और लिंक को लेकर सावधान रहें. जल्दबाजी में अगर लिंक ऑपन किया तो दिक्कत हो सकती है. इसलिए थोड़ी सी सर्तकता आपको साइबर ठगी का शिकार होने से भी बचा सकती है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
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