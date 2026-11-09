टिकट, रिफंड या KYC के नाम पर आ सकता है फर्जी मैसेज, रेलवे की चेतावनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन ठगी बढ़ी, पश्चिम मध्य रेलवे ने सतर्क रहने को कहा।

ठग टिकट रिफंड, KYC के नाम पर फर्जी लिंक भेजते हैं।

अनजान लिंक, APK फाइल से बचें, OTP साझा न करें।

ऐप्स केवल आधिकारिक स्टोर से डाउनलोड करें, सावधानी बरतें।

आज के समय में ऑनलाइन ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं. साइबर ठग किसी न किसी बहाने से लोगों के फोन पर लिंक भेजते हैं और लोग अनजाने में उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है. अब तो टिकट बुकिंग से लेकर रिफंड और KYC के नाम पर भी लोगों के मोबाइल पर फर्जी लिंक और मैसेज भेजकर साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं.

ऐसे में अब पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है. इसलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसे साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और आपको कैसे सर्तक रहने की जरूरत है.

टिकट, रिफंड या KYC के नाम पर आए अनजान लिंक और APK फ़ाइल से सावधान रहें। ऐप केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और अपना OTP किसी से साझा न करें। सतर्क रहें, साइबर ठगी से बचें! #CyberSafety #PassengerAwareness #IndianRailways #WCR #kotadivision https://t.co/hNZnRiD5op — DRM KOTA (@drmkota) November 8, 2026

रिफंड दिलाने के नाम पर नुकसान

बता दें कि ठग रेलवे टिकट का रिफंड दिलाने के नाम पर आपको फर्जी लिंक भेज सकते हैं. इन लिंक के जरिए APK फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप साइबर ठग के भेजे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है. क्योंकि ऐसा करने से आपको दिक्कत हो सकती. इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले चेक करना जरूरी है.

इन बातों का खास ध्यान रखें

ध्यान रखें रेलवे से जुड़ी किसी भी सुविधा के लिए कोई भी ऐप डाउनलोड न करें. इसके लिए सिर्फ आधिकारिक ऐप स्टोस से ही ऐप डाउनलोड करें. अगर कोई आपको लिंक भेज रहा है तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति के ईमेल, मैसेज या लिंक पर बिल्कुल भरोसा न करें. खासकर तो APK फाइल डाउनलोड करने से पहले ही उसे जरूर चेक करें.

यात्रियों के लिए खास सलाह

रेलवे ने यात्रियों को खास सलाह ही है कि वे ऑनलाइन किसी भी फर्जी लिंक पर भरोसा न करें. ऑनलाइन मैसेज और लिंक को लेकर सावधान रहें. जल्दबाजी में अगर लिंक ऑपन किया तो दिक्कत हो सकती है. इसलिए थोड़ी सी सर्तकता आपको साइबर ठगी का शिकार होने से भी बचा सकती है.

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