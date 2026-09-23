छठ पर बिहार जाना है? इन तारीखों में मिल सकती है सस्ती फ्लाइट, जानें किराया

अगर आप छठ पूजा पर बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं और ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में फ्लाइट का ऑप्शन देखा जा सकता है. हालांकि, त्योहार के नजदीक आते ही हवाई किराए में भी काफी तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में अपनी यात्रा की तारीख बदलकर इन तारीखों में टिकट बुक करने पर सफर का खर्च कुछ कम किया जा सकता है.

दरअसल, छठ पूजा को लेकर बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है. खासकर 1 से 10 नंबर के बीच दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से पटना जाने वाली उड़ानों में नवंबर की अलग-अलग तारीखों पर किराए में काफी अंतर नजर आ रहा है.

दिल्ली से पटना जाने के लिए कौन-सी तारीख सस्ती?

दिल्ली से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए 1 और 2 नवंबर के शुरुआती दिनों में कुछ तारीखों पर किराया रूप से कम नजर आ रहा है. वहीं 4 से 7 नवंबर के बीच कुछ फ्लाइट्स का शुरुआती किराया काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है.

1 और 2 नवंबर: करीब 13,024 रुपए से शुरू

3 नवंबर: करीब 14,712 रुपए

4 नवंबर: करीब 15,976 रुपए

5 नवंबर: करीब 17,039 रुपए

6 और 7 नवंबर: करीब 20,219 से 21,379 रुपए

8 और 9 नवंबर: करीब 14,922 से 14,965 रुपए

10 नवंबर: करीब 16,002 रुपए

मुंबई से पटना जाने में कितना लगेगा किराया?

मुंबई से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए भीछठ के दौरान नवंबर की कुछ तारीखों पर हवाई किराया काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है. मौजूदा किराए के आंकड़ों के मुताबिक 1 नवंबर को सबसे कम कीमत में मिल रहा है. इन दिनों इंडिगो की सीधी फ्लाइट का शुरुआती किराया करीब 18,233 रुपए है.

वहीं, अगर आप डायरेक्ट उड़ान लेना चाहते हैं तो 1 नवंबर को स्पाइसजेट की फ्लाइट करीब 19,644 रुपए से शुरू हो रही है. इसी तारीख को इंडिगो की सीधी फ्लाइट का शुरुआती किराया करीब 20,140 रुपए बताया गया है.

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