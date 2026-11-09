ना नौकरी-ना पेंशन, फिर भी मिलेगा पैसा, जानें पोस्ट ऑफिस की धमाकेदार स्कीम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 5 साल अवधि, समय से पहले बंद करने पर कटौती।

नौकरी के दौरान तो हर महीने एक तय इनकम होती है, लेकिन रिटायरमेंट या नौकरी छूटने के बाद आपको अपना जरूरी खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में अगर आपने कुछ सेविंग नहीं की होगी तो खर्च पूरा करना मुश्किल हो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि बिना नौकरी और पेंशन के हर महीने कुछ रकम आती रहें तो पोस्ट ऑफिस की एक खास स्कीम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

बता दें कि पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आपको हर महीने ब्याज मिलेगा. ऐसे में जानते हैं कि आखिर इस स्कीम में निवेश करने पर सालाना ब्याज कितना मिलता है?

कितने रुपये से शुरू करें निवेश?

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में निवेश कितने रुपये से शुरू किया जा सकता है तो जान लें कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं.

स्कीम से जुड़ी जरूरी बातें जानें

सबसे पहले तो इस स्कीम की अवधि 5 साल है.

अगर आप 1 से 3 साल के बीच में अकाउंट बंद करते हैं तो ऐसा करने पर 2 प्रतिशत रकम कटेगी.

वहीं हर महीने जो ब्याज मिलेगा, उस पर टैक्स देना होगा.

इसके साथ ही आप पहले साल में अकाउंट को बंद नहीं कर सकते हैं.

इसके अलावा अगर आप 3 से 5 साल के अंदर अकाउंट बंद करेंगे तो 1 प्रतिशत पैसे कटे जाएंगे.

कितना मिलता है ब्याज?

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है. यानी इस स्कीम में निवेश करने पर हर महीने ब्याज मिलता रहेगा. ऐसे में आप इस स्कीम में सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपये जमा कर सकता है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर जॉइंट अकाउंट में अधिकतम पैसे जमा करने की क्या लिमिट है?

जॉइंट अकाउंट में कितने जमा होंगे पैसे?

बता दें कि अगर जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. वहीं एक जॉइंट अकाउंट में तीन वयस्क तक शामिल हो सकते हैं.

ब्याज दर के बारे में समझें

जानने वाली बात ये है कि इस स्कीम में आप 1000 रुपये से निवेश तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप जितने भी पैसे जमा करेंगे, वो 1000 रुपये के हिसाब से ही होनी चाहिए, जैसे 2000, 5000. सबसे खास बात तो ये है कि जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो जो ब्याज दर मिलती है, वहीं पूरे पांच साल तक एक जैसी रहेगी.

किसके लिए है फायदेमंद?

यह स्कीम खासकर के रिटायर हो चुके बुजुर्गों के लिए फायदेमंद हो सकती है.

वहीं जिनके पास पेंशन का कोई दूसरे जरिया नहीं है.

साथ ही जिनको हर महीने एक तय आमदनी चाहिए.

ऐसे लोग जिन्हें शेयर बाजार का कोई जोखिम नहीं लेना.

साथ ही ऐसे लोग जो एकमुश्त रकम निवेश करके हर महीने ब्याज का लाभ उठाना चाहते हैं.

छठ पर बिहार जाने वालों की हुई मौज! रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, बिना रिजर्वेशन करें सफर