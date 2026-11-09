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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ पर बिहार जाने वालों की हुई मौज! रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, बिना रिजर्वेशन करें सफर

छठ पर बिहार जाने वालों की हुई मौज! रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, बिना रिजर्वेशन करें सफर

अगर आपको उधना से जयनगर और जयनगर से उधना सफर करना है तो आपके लिए खास जानकारी है. रेलवे ने इस रूट पर स्पेशल अनारक्षित ट्रेन चलाने का फैसला किया है. जानिए ट्रेन कब चलाई जाएगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Nov 2026 01:11 PM (IST)
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  • जयनगर से 12-13 नवंबर को वापसी की स्पेशल ट्रेन भी चलेगी।

दीवाली बीत गई है और अब छठ आने का इंतजार है. ऐसे में पहले ही बड़ी संख्या में लोग त्योहार मनाने ट्रेन से अपने घर रवाना हो गए हैं, लेकिन अब छठ से दो से तीन दिन पहले ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल सकती है. क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग छठ मनाने घर जाएंगे. अहम बात ये है कि छठ के मौके पर बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने उधना और जयनगर के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

इस ट्रेन की मदद से सबसे ज्यादा फायदा गुजरात से बिहार जाने वाले यात्रियों को मिल सकती है. यानी अब गुजरात और बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों को एक ओर विकल्प मिलेगा. ऐसे में अब जानते हैं कि कौनसी ट्रेनें चलाई जाने वाली है और इनका समय क्या होगा?

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कब चलेगी स्पेशन ट्रेनें?

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 09071 उधना-जयनगर अनारक्षित स्पेशल चलाई जाएगी. ये ट्रेन 10 और 11 नवंबर को चलेगी. टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन उधना से दोपहर के 1 बजे रवाना होगी. खास बात ये है कि इनमें सभी डिब्बे जनरल श्रेणी के होंगे, यानी इसका मतलब ये है कि इनमें सफर करने के लिए यात्रियों को रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं होगी.

वापसी के लिए चलेगी ये ट्रेन

बता दें कि वापसी के लिए ट्रेन नंबर 09072 जयनगर-उधना स्पेशल 12 और 13 नवंबर को चलेगी. रवाना होने का टाइमिंग इस ट्रेन का जयनगर से सुबह 11 बजकर 30 बजे होगा. यानी इन ट्रेनों के जरिए गुजरात और बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों को फायदा होगा. 

ट्रेन में होंगे केवल जनरल कोच

इस स्पेशल ट्रेन में केवल सामान्य द्वितीय श्रेणी यानी जनरल कोच ही लगाए जाएंगे. ऐसे में अगर आपको उधना से जयनगर और जयनगर से उधना जाना है तो आपके लिए ये ट्रेन सफर करने के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें आपको रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?

यह ट्रेन सफर के दौरान कई स्टेशन पर रुकेगी. जैसे...

बारडोली, व्यारा, नंदुरबार, इटारसी, जबलपुर कटनी और भी कई स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव होगा. इसके अलावा प्रयागराज, मिर्जापुर, आरा, दानापुर, दरभंगा समेत कई स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी.

सफर से पहले यात्री ध्यान दें

अगर आप इन ट्रेनों में सफर करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेन से जुड़ी जानकारी होना आपके लिए महत्वपूर्ण है. ट्रेन की तारीख, टाइमिंग और टिकट से जुड़ी जानकारी आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके जांच लें. वहीं आने-जाने दोनों की प्लानिंग पहले ही कर लें, ताकि आखिर समय में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 01:09 PM (IST)
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