दिल्ली में 43 लाख में मिलेगा अपना घर, DDA ने निकाले 445 फ्लैट

राजधानी दिल्ली में दूसरे राज्यों से लोग पढ़ाई से लेकर नौकरी करने तक आते हैं. ऐसे में दिल वालों की दिल्ली में हर कोई चाहता है कि उनका भी खुद का घर हो. अगर आपको भी दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. DDA घर खरीदने वालों के लिए एक खास मौका लेकर आया है.

दरअसल, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खुशहाल परिवार योजना 2026 के तहत 400 से ज्यादा फ्लैट बेचने के लिए निकाले हैं. ऐसे में अब इन फ्लैट से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में होंगे कि इसकी कीमत कितनी है, ये फ्लैट कहां पर उपलब्ध है. आइए जानते हैं.

कहां उपलब्ध हैं फ्लैट?

अब सवाल ये है कि आखिर ये फ्लैट उपलब्ध कहां है तो ये फ्लैट दिल्ली के कई जगहों पर उपलब्ध हैं जैसे...

जहांगीरपुरी

लोकनायरपुरम

नरेला

यानी इन जगहों पर डीडीए फ्लैट की बुकिंग शुरू करने वाला है. अगर कोई इस मौके का फायदा उठाना चाहता है तो रजिस्ट्रेन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है.

कितने फ्लैट बिक्री के लिए निकाले?

जानकारी के मुताबिक, खुशहाल परिवार योजना 2026 के तहत 445 फ्लैट बिक्री के लिए निकाले गए हैं. यानी दिल्ली में घर खरीदने वाले लोगों के लिए ये मौका काफी अच्छा है.

कितने कहां फ्लैट और क्या है कीमत?

लोकनायकपुरम - यहां पर 132 फ्लैट उपलब्ध है. इनकी इनकी अनुमानित शुरुआती कीमत की बात करें तो लगभग 1.14 करोड़ रुपये तक है.

जहांगीरपुरी - सबसे कम फ्लैट यहां पर उपलब्ध हैं. यहां केवल 17 फ्लैट ही उपलब्ध है. इनकी अनुमानित शुरुआती कीमत 43.86 लाख रुपये से शुरू है.

नरेला - यहां पर सबसे ज्यादा फ्लैट उपलब्ध है. नरेला में 296 फ्लैट उपलब्ध हैं. इनकी अनुमानित कीमत 67.03 लाख रुपये से 67.41 लाख रुपये के बीच है.

जानने वाली बात ये है कि इन फ्लैट के रजिस्ट्रेशन 6 नवंबर से शुरू हो चुके हैं. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर फ्लैटों की बुकिंग कब से शुरू होने वाली है?

कब से शुरू होगी बुकिंग?

अगर आपको DDA की खुशहाल परिवार योजना 2026 के तहत फ्लैटों की बुकिंग करनी है तो इनकी बुकिंग 16 नवंबर 2026 से शुरू होगी. अगर आपको फ्लैट का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप आधिकारिक डीडीई आवास पोर्टल के जरिए कर सकते हैं.

हां, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कीमतें अनुमानित हैं. अंतिम रकम फ्लैट के एरिया के हिसाब से तय होगी. इसलिए पहले आप इस योजना से जुड़ी जरूरी बातों की जानकारी रख लें और सोच समझकर ही कोई फैसला करें. वहीं फ्लैट से जुड़ी सारी जानकारी के लिए आप डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं.

फ्लैट खरीदने से पहले जान लें जरूरी बातें

अगर आप फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है जैसे...

फ्लैट का कारपेट एरिया आखिर कितना है.

वहीं फ्लैट किस मंजिल पर है.

क्या लिफ्ट और पार्किंग से जुड़ी सुविधा मौजूद है या नहीं.

बिजली, पानी और दूसरी जरूरत की चीजों का खास ध्यान रखें

इसके अलावा फ्लैट पूरा तैयार है या उसमें कोई काम बाकी है.

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