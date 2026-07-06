हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीचेक खोने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान, जानिए पूरा प्रोसेस

चेक खोने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान, जानिए पूरा प्रोसेस

Blank Cheque: अगर आप पैसे के लेन-देन के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. अगर किसी कारण आपसे साइन किया हुआ चेक गुम हो जाए तो तुरंत करें ये काम, ताकि कोई गलत इस्तेमाल न कर पाएं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Jul 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सुरक्षा हेतु अपनी खाते की राशि तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें।

Blank Signed Cheque: आज भी ज्यादातर लोग बैंक से जुड़े कामों या फिर किसी को बड़ी रकम देने के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में कुछ लोग पहले से ही चेक को साइन करके अपने बैग या फिर घर में रख देते हैं. लेकिन अगर साइन किया हुआ चेक खो जाए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए जो इसका गलत फायदा उठा ले तो आपका कितना नुकसान हो सकता है. आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है. अगर आपका भी साइन किया चेक खो जाए तो तुरंत कुछ जरूरी काम करें.  

तुरंत करें बैंक को कॉल

  • अगर आपका साइन किया चेक गुम हो जाए तो तुरंत अपने बैंक को कॉल करें.
  • घटना की जानकारी दें और उस चेक पर Stop Payment लगवाएं.
  • ऐसा करने से चेक से पेमेंट नहीं हो पाएगी.
  • इसके अलावा बैंक में जाकर भी एक लिखित आवेदन जमा करें.

पहली ट्रेन लेट होने से छूट गई दूसरी ट्रेन तो क्या होगा, क्या रिफंड देगा रेलवे? समझ लें क्या हैं नियम

पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें

अगर आपको लगता है कि इन सभी चीजों के बाद भी चेक का गलत उपयोग हो सकता है तो आप ये काम करें.

  • अपने बैंक अकाउंट में जमा पैसें को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें.
  • ऐसे समय में ज्यादा सावधानी बरतना ही बेहतर होगा, वरना खाते से पैसे निकल सकते हैं.

घटना की जानकारी पुलिस को दें

  • अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाए और चेक गुम होने की FIR दर्ज करवाएं.
  • एफआईआर की एक कॉपी को अपने पास संभालकर रखें.

एक चेक नहीं, पूरी चेकबुक ही खो जाए तो क्या करें?

अगर आपसे सिर्फ एक चेक नहीं, बल्कि पूरी चेकबुक ही गायब हो जाती है तो तुरंत बैंक को इसकी सूचना दें और तुरंत चेक सीरिज को ब्लॉक करवाएं, ताकि कोई व्यक्ति चेक का गलत उपयोग न कर पाएं और आपका नुकसान होने से बच जाएं.

मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड, आज कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई का बदला गया रूट, अभी देखें पूरी लिस्ट

ये गलती की तो होगा नुकसान

  • चेक गुम होने के बाद काफी समय तक उसे ढूंढने में समय न गंवाएं.
  • ऐसा करने पर आपके चेक का गलत उपयोग हो सकता है.
  • समय रहते बैंक को सूचना देने में ही भलाई है.

कुछ खास बातों का रखें ध्यान

अगर आपकी लापरवाही या किसी भी कारणवश चेक गुम हो जाता है तो तुरंत इसकी जानकारी बैंक को दे. ये काम करने में थोड़ी भी देरी न करें. साथ ही पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराएं और जरूरत पड़ने पर पैसे को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, ताकि चेक का कोई गलत इस्तेमाल न कर पाएं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Bank Utility News Signed Cheque Missing Chequebook
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
चेक खोने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान, जानिए पूरा प्रोसेस
चेक खोने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान, जानिए पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
Train News: पहली ट्रेन लेट होने से छूट गई दूसरी ट्रेन तो क्या होगा, क्या रिफंड देगा रेलवे? समझ लें क्या हैं नियम
पहली ट्रेन लेट होने से छूट गई दूसरी ट्रेन तो क्या होगा, क्या रिफंड देगा रेलवे? समझ लें क्या हैं नियम
यूटिलिटी
Train Cancelled: मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड, आज कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई का बदला गया रूट, अभी देखें पूरी लिस्ट
Train Cancelled: मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड, आज कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई का बदला गया रूट, अभी देखें पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
Corporate Policy: इस्तीफा देने के बाद कॉर्पोरेट पॉलिसी का क्या होता है? इसे चालू रखने के भी हैं नियम, समझिए
इस्तीफा देने के बाद कॉर्पोरेट पॉलिसी का क्या होता है? इसे चालू रखने के भी हैं नियम, समझिए
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
महाराष्ट्र
मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, डब्बावालों की सेवा रहेगी बंद; मुंबई-पुणे हाईवे भी ठप
मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, डब्बावालों की सेवा रहेगी बंद; मुंबई-पुणे हाईवे भी ठप
विश्व
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
स्पोर्ट्स
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
विश्व
इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या, अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की रची थी साजिश
इस्लामाबाद में PAF के इंटेलिजेंस ऑफिसर की हत्या, अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की रची थी साजिश
फूड
Mango Shake Vs Aamras: मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
टेक्नोलॉजी
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
ABP NEWS
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Embed widget