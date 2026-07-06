चेक खोने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान, जानिए पूरा प्रोसेस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुरक्षा हेतु अपनी खाते की राशि तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें।

Blank Signed Cheque: आज भी ज्यादातर लोग बैंक से जुड़े कामों या फिर किसी को बड़ी रकम देने के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में कुछ लोग पहले से ही चेक को साइन करके अपने बैग या फिर घर में रख देते हैं. लेकिन अगर साइन किया हुआ चेक खो जाए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए जो इसका गलत फायदा उठा ले तो आपका कितना नुकसान हो सकता है. आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है. अगर आपका भी साइन किया चेक खो जाए तो तुरंत कुछ जरूरी काम करें.

तुरंत करें बैंक को कॉल

अगर आपका साइन किया चेक गुम हो जाए तो तुरंत अपने बैंक को कॉल करें.

घटना की जानकारी दें और उस चेक पर Stop Payment लगवाएं.

ऐसा करने से चेक से पेमेंट नहीं हो पाएगी.

इसके अलावा बैंक में जाकर भी एक लिखित आवेदन जमा करें.

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पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें

अगर आपको लगता है कि इन सभी चीजों के बाद भी चेक का गलत उपयोग हो सकता है तो आप ये काम करें.

अपने बैंक अकाउंट में जमा पैसें को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें.

ऐसे समय में ज्यादा सावधानी बरतना ही बेहतर होगा, वरना खाते से पैसे निकल सकते हैं.

घटना की जानकारी पुलिस को दें

अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाए और चेक गुम होने की FIR दर्ज करवाएं.

एफआईआर की एक कॉपी को अपने पास संभालकर रखें.

एक चेक नहीं, पूरी चेकबुक ही खो जाए तो क्या करें?

अगर आपसे सिर्फ एक चेक नहीं, बल्कि पूरी चेकबुक ही गायब हो जाती है तो तुरंत बैंक को इसकी सूचना दें और तुरंत चेक सीरिज को ब्लॉक करवाएं, ताकि कोई व्यक्ति चेक का गलत उपयोग न कर पाएं और आपका नुकसान होने से बच जाएं.

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ये गलती की तो होगा नुकसान

चेक गुम होने के बाद काफी समय तक उसे ढूंढने में समय न गंवाएं.

ऐसा करने पर आपके चेक का गलत उपयोग हो सकता है.

समय रहते बैंक को सूचना देने में ही भलाई है.

कुछ खास बातों का रखें ध्यान

अगर आपकी लापरवाही या किसी भी कारणवश चेक गुम हो जाता है तो तुरंत इसकी जानकारी बैंक को दे. ये काम करने में थोड़ी भी देरी न करें. साथ ही पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराएं और जरूरत पड़ने पर पैसे को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, ताकि चेक का कोई गलत इस्तेमाल न कर पाएं.