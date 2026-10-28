रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगी ज्यादा पेंशन, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह फैसला सभी EPS-95 पेंशनभोगियों की पेंशन नहीं घटाएगा।

रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन ही लोगों के खर्च को पूरा करने में मदद करती है. इसी पेंशन की मदद से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के खर्च और दवाइयों के खर्च पूरे करते हैं. ऐसे में सोचिए, जिस पेंशन से लोगों की जरूरतें पूरी होती हों, अगर उससे जुड़े नियम में बदलाव कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि इसका असर रिटायर्ड कर्मचारियों को पड़ेगा. इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने EPS-95 पेंशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है.

दरअसल, हाईकोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS-95) में साल 2007 और 2008 में हुए बदलावों को सही बताया है. मामला यहां से शुरू हुआ, कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों ने इन संशोधनों को चुनौती दी थी. साथ ही इस पर कहा था कि इससे उनके पेंशन लाभ पर असर पड़ा है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर कर्मचारी क्या चाहते थे और किस चीज की मांग कर रहे थे.

कर्मचारियों की क्या मांग थी?

बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारी चाहते थे कि उनकी पेंशन की गणना पुराने नियमों के आधार पर ही की जाए. लेकिन अहम बात ये है कि कोर्ट ने कर्मचारियों की इस मांग को खारिज कर दिया.

जल्दी पेंशन लेने पर बढ़ी कटौती

2008 के संशोधन के तहत अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले ही पेंशन लेता है तो ऐसी स्थिति में सालाना कटौती की दर 4 फीसदी कर दी गई थी. पहले ये दर 3 प्रतिशत थी.

पेंशन कम आ रही है?

अगर आपकी हर महीने मिलने वाली पेंशन कम आ रही है तो आप सबसे पहले तो PPO में दर्ज राशि चेक करें. फिर बैंक में जमा हुई पेंशन और पेंशन स्लिप का मिलाएं.

आप PPO चेक करें, इसमें पेंशन की राशि और दूसरी जानकारी देखें.

साथ ही आप बैंक स्टेटमेंट भी चेक करें.

वहीं अपनी नौकरी की अवधि और पेंशन से जुड़ी जानकारी भी देखें.

अगर आपको रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ मिलती है तो आप EPFO के आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें.

एक बात का खास ध्यान रखें, अगर पेंशन के पैसों में अंतर है तो हर बार इसका मतलब गलती नहीं होगी. सबसे पहले आप अपने रिकॉर्ड और लागू नियमों की जांच करें.

क्या सभी की घटेगी पेंशन?

इसका जवाब है नहीं. इस फैसले का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि EPS-95 के जितने भी पेंशनभोगी हैं उन सभी की पेंशन कम हो जाएगी. कोर्ट का ये फैसला उन नियमों से जुड़े मामलों पर है, जिन्हें कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

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