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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोलर पैनल पर मिलने वाली सब्सिडी की आखिरी तारीख जान लें, न करें देरी

सोलर पैनल पर मिलने वाली सब्सिडी की आखिरी तारीख जान लें, न करें देरी

बिहार में पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने पर केंद्र की सब्सिडी के साथ अतिरिक्त राज्य अनुदान भी मिल रहा है. यह लाभ 31 मार्च 2027 तक उपलब्ध है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Sep 2026 01:08 PM (IST)
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आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी घर की बिजली बिल कम करने के लिए छत पर सोलर पैनल लगवा रहे है. अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगवाने पर आर्थिक मदद दी जाती है. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है. ऐसे में सोलर लगवाकर बिजली का बिल कम करने के साथ सब्सिडी का फायदा भी उठाया जा सकता है. फिलहाल इस सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2027 तक लिया जा सकता है. 

सोलर लगवाने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपको अपने घर की छत पर सोलर लगवाने के लिए सोलर पैनल की क्षमता के आधार पर केंद्र और बिहार सरकार की ओर से अलग-अलग सब्सिडी दिया जाएगा. 

    • 1 किलोवाट सिस्टम: केंद्र से 30,000 और बिहार सरकार से 10,000, यानी कुल 40,000 की सब्सिडी.
    • 2 किलोवाट सिस्टम: केंद्र से 60,000 और बिहार सरकार से 20,000, यानी कुल 80,000 सब्सिडी.
    • 3 किलोवाट या उससे ज्यादा: केंद्र से 78,000 और बिहार सरकार की ओर से 20,000, यानी कुल 98,000 तक सब्सिडी.

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कब तक मिल सकता है सब्सिडी का लाभ?

BSPHCL की आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट के जरिए बताया गया है कि इस योजना के तहत फिलहाल सब्सिडी का डेडलाइन 31 मर्च 2027 तक है. हालांकि, आगे चलकर इसकी अवधि बढ़ने की उम्मीद भी बताई गई है. इसलिए अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो योजना की मौजूदा अवधि और पात्रता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए समय पर आवेदन करना आपके लिए बेहतर रहेगा. क्योंकि आने वाले समय में योजना की अवधि बढ़ाई जाती है या नहीं, यह सरकार के अगले फैसले पर डिपेंड करेगा.

कहां से मिलेगी योजना की जानकारी?

अगर आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी जानकारी या आवेदन करना है, तो इसके लिए आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा किसी भी तरह की मदद के लिए टोल-फ्री नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है.

  • आधिकारिक वेबसाइट: pmsuryaghar.gov.in
  • टोल-फ्री नंबर: 15555
  • योजना: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Sep 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Subsidy PM Surya Ghar Yojana
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