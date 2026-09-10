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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ पर बिहार जाने वालों के लिए बड़ी राहत, कई नई ट्रेनों का ऐलान, रेलवे ने दी लिस्ट

छठ पर बिहार जाने वालों के लिए बड़ी राहत, कई नई ट्रेनों का ऐलान, रेलवे ने दी लिस्ट

आने वाले कुछ महीनों में दीवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं, ऐसे समय में यात्रियों की ट्रेन से जाने की संख्या भी काफी बढ़ जाएगी, इसलिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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अगस्त-सिंतबर से ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है. अब धीरे-धीरे कई बड़े त्योहार आने वाले हैं और बस से लेकर ट्रेनों तक में जमकर भीड़ हो जाएगी. लोग त्योहारों के दौरान अपने घर जाने के लिए ट्रेन से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. इस दौरान रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है, लेकिन यात्रियों को त्योहारों में अपने घर जाने के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसके लिए रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशन ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. 

दरअसल, रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने की जानकारी शेयर की है. पूर्व मध्य रेलवे की ओर से अलग-अलग रूट पर ट्रेनों को चलाया जाएगा. अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट को देखना न भूलें.

देखें स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 04010 दिल्ली-सीतामढ़ी 15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026 तक ( हर गुरुवार)
  • ट्रेन नंबर 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली 17 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक ( हर शनिवार)ट्रेन नंबर 04008 आनंन विहार टर्मिनल-जोगबनी 10 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक ( हर शनिवार)
  • ट्रेन नंबर 04007 जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल 11 अक्टूबर से 8 नवंबर 2026 तक ( हर रविवार)
  • ट्रेन नंबर 04028 आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर 13 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026 तक ( हर मंगलवार और शुक्रवार)
  • ट्रेन नंबर 04027 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल 14 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक ( हर बुधवार और शनिवार)
  • ट्रेन नंबर 04512 चंडीगढ़-पटना 1 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक ( हर गुरुवार)
  • ट्रेन नंबर 04511 पटना-चंडीगढ़ 2 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 तक ( हर शुक्रवार)
  • ट्रेन नंबर 04096 आनंद विहार टर्मिनल-पाटलिपुत्र 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक ( हर दिन)
  • ट्रेन नंबर 04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार टर्मिनल 2 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक ( हर दिन)
  • ट्रेन नंबर 04014 आनंद विहार टर्मिनल-लोकहा बाजार 16 सितंबर से 29 नवंबर 2026 तक ( हर दिन)
  • ट्रेन नंबर 04013 लोकहा बाजार-आनंद विहार टर्मिनल 17 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक ( हर दिन)
  • ट्रेन नंबर 04314 योग नगरी  ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर 4 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक (हर रविवार)
  • ट्रेन नंबर 04313 मुजफ्फरपुर-योग नगरी ऋषिकेश 5 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 ( हर सोमवार)
  • ट्रेन नंबर 04616 फिरोजपुर कैंट-पटना 6 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक ( हर मंगलवार)
  • ट्रेन नंबर 04615 पटना-फिरोजपुर कैंट 7 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक ( हर बुधवार)

रेलवे यात्री ध्यान दें

अगर आपको भी इन ट्रेनों से सफर करना है तो समय रहते बुकिंग कर लीजिए. बुकिंग से जुड़ी जानकारी के लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही ट्रेन की तारीख और समय को भी जरूर चेक कर लें. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Sep 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
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