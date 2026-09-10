छठ पर बिहार जाने वालों के लिए बड़ी राहत, कई नई ट्रेनों का ऐलान, रेलवे ने दी लिस्ट

अगस्त-सिंतबर से ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है. अब धीरे-धीरे कई बड़े त्योहार आने वाले हैं और बस से लेकर ट्रेनों तक में जमकर भीड़ हो जाएगी. लोग त्योहारों के दौरान अपने घर जाने के लिए ट्रेन से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. इस दौरान रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है, लेकिन यात्रियों को त्योहारों में अपने घर जाने के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसके लिए रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशन ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है.

दरअसल, रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने की जानकारी शेयर की है. पूर्व मध्य रेलवे की ओर से अलग-अलग रूट पर ट्रेनों को चलाया जाएगा. अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट को देखना न भूलें.

देखें स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 04010 दिल्ली-सीतामढ़ी 15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026 तक ( हर गुरुवार)

ट्रेन नंबर 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली 17 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक ( हर शनिवार)ट्रेन नंबर 04008 आनंन विहार टर्मिनल-जोगबनी 10 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक ( हर शनिवार)

ट्रेन नंबर 04007 जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल 11 अक्टूबर से 8 नवंबर 2026 तक ( हर रविवार)

ट्रेन नंबर 04028 आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर 13 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026 तक ( हर मंगलवार और शुक्रवार)

ट्रेन नंबर 04027 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल 14 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक ( हर बुधवार और शनिवार)

ट्रेन नंबर 04512 चंडीगढ़-पटना 1 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक ( हर गुरुवार)

ट्रेन नंबर 04511 पटना-चंडीगढ़ 2 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 तक ( हर शुक्रवार)

ट्रेन नंबर 04096 आनंद विहार टर्मिनल-पाटलिपुत्र 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक ( हर दिन)

ट्रेन नंबर 04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार टर्मिनल 2 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक ( हर दिन)

ट्रेन नंबर 04014 आनंद विहार टर्मिनल-लोकहा बाजार 16 सितंबर से 29 नवंबर 2026 तक ( हर दिन)

ट्रेन नंबर 04013 लोकहा बाजार-आनंद विहार टर्मिनल 17 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक ( हर दिन)

ट्रेन नंबर 04314 योग नगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर 4 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक (हर रविवार)

ट्रेन नंबर 04313 मुजफ्फरपुर-योग नगरी ऋषिकेश 5 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 ( हर सोमवार)

ट्रेन नंबर 04616 फिरोजपुर कैंट-पटना 6 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक ( हर मंगलवार)

ट्रेन नंबर 04615 पटना-फिरोजपुर कैंट 7 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक ( हर बुधवार)

रेलवे यात्री ध्यान दें

अगर आपको भी इन ट्रेनों से सफर करना है तो समय रहते बुकिंग कर लीजिए. बुकिंग से जुड़ी जानकारी के लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही ट्रेन की तारीख और समय को भी जरूर चेक कर लें.