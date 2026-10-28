Aadhaar Updates: आधार में फोटो पर 125 और एड्रेस बदलने पर लगते हैं 75 रुपए, रेट देखें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट विशिष्ट आयु सीमा में निःशुल्क हैं।

सरकारी काम करवाना हो या फिर बच्चों का स्कूल में एडमिशन, इन सभी कामों के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक माना जाता है. आधार कार्ड में समय-समय पर कुछ बदलाव भी करवाना भी जरूरी है. बढ़ती उम्र के साथ फिंगरप्रिंट से लेकर फोटो को भी चैंज करवाना पड़ता है.

कई बार लोगों को अपने एड्रेस से लेकर फोन नंबर को भी अपडेट करवाना होता है, लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि आधार कार्ड में हर चीज अपडेट करवाना फ्री नहीं होता है, इसलिए ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है कि आधार कार्ड में किस चीज को अपडेट करवाने के लिए कितने रुपये लिए जाते हैं.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI) के नियमों के मुताबिक, हर चीज को अपडेट करवाने के लिए आपको अलग-अलग राशि देनी होती है. आइए जानते हैं आधार में बदलाव करवाने पर लगने वाले चार्ज के बारे में.

आधार कार्ड अपडेट करवाने के रेट देखें

फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस अपडेट के 125 रुपये

नाम, एड्रेस, DOB , लिंग या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 रुपये

आधार केंद्र पर दस्तावेज अपडेट के लिए 75 रुपये

दिसंबर तक फ्री रहेगी ये सेवा

आधार ऐप से ईमेल अपडेट 31 दिसंबर 2026 तक फ्री

नया आधार कार्ड बनवाना पूरी तहर से फ्री है.

myAadhaar पोर्टल से दस्तावेज अपडेट 14 जून 2027 तक फ्री

बच्चों के आधार अपडेट पर कितना चार्ज लगेगा?

15 से 17 साल की उम्र के लिए पहला या दूसरा अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट फ्री.

5 से 7 साल की उम्र के लिए पहला बायोमेट्रिक अपडेट फ्री.

वहीं 7 से 15 साल की उम्र के लिए 30 सितंबर 2027 तक बायोमेट्रिक अपडेट फ्री.

कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें

ज्यादातर काम अब ऑनलाइन किए जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड में हर जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जा सकें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. ऑनलाइन अपडेट की सुविधा हर बदलाव के लिए उपलब्ध है, ऐसा नहीं है. वहीं जब आप आधार में किसी जानकारी को अपडेट करवाने जाएं तो पहले लागू फीस की जानकारी चेक कर लें.वहीं आधार कार्ड अपडेट करवाने के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके अपना OTP शेयर न करें.

आधार अपडेट हुआ है या नहीं?

अगर आपको ये चेक करना है कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया है या नहीं तो ये आप myAadhaar पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले myAadhaar पोर्टल पर जाना होगा और फिर अपडेट रिक्वेस्ट से जुड़े ऑप्शन पर क्लिक करके आप मांगी गई जानकारी दर्ज कर दें. इसके बाद स्क्रीन पर अपडेट से जुड़ा स्टेटस चेक कर लें.

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