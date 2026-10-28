विदेश जाने वालों के लिए खुशखबरी, 1 नवंबर से इंटरनेशनल Digi Yatra शुरू

अगर आप विदेश जाने के लिए फ्लाइट से सफर करने की प्लानिंग कर रहे है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर बार-बार पहचान पत्र और यात्रा से जुड़े दस्तावेज दिखाने की परेशानी आने वाले समय में कम हो सकती है. बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए Digi Yatra की ट्रायल सुविधा शुरू की गई है. इसे 1 नवंबर 2026 से नियमित Digi Yatra ऐप पर भी शुरू करने की तैयारी है.

इस सुविधा की मदद से पात्र यात्री बायोमेट्रिक और डिजिटल ट्रैवल क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे एयरपोर्ट पर एंट्री और सिक्योरिटी चेक जैसी प्रक्रियाओं में आसानी हो सकती है. हालांकि, Digi Yatra शुरू होने के बाद भी इमिग्रेशन और जरूरी डॉक्युमेंट्सों की जांच पहले की तरह जरूरी रहेगी.

क्या है इंटरनेशनल Digi Yatra की सुविधा?

Digi Yatra एक ऐसी सुविधा है, जिसमें यात्री की पहचान चेहरे की पहचान यानी फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करके की जाती है. यानी इसके जरिए एयरपोर्ट के कुछ निर्धारित चेकपॉइंट पर बार-बार टिकट और पहचान पत्र दिखाने की जरूरत कम हो सकती है.

हालांकि, इस अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए यात्रियों को अपने ई-पासपोर्ट की चिप को ऐप के जरिए वेरिफाई करना होगा. इसके बाद फोटो वेरिफिकेशन के आधार पर डिजिटल ट्रैवल क्रेडेंशियल तैयार किया जाएगा.

Digi Yatra international trials have now begun at BLR Airport for select international departures with @airindia & @IndiGo6E! ​ Supported routes: AI 133 | Bengaluru → London​ 6E 1127 | Bengaluru → Malé​ 6E 1037 | Bengaluru → Kuala Lumpur​ #BLRAirport #DigiYatra https://t.co/vGDWiorYVg — BLR Airport (@BLRAirport) October 27, 2026

किन फ्लाइट्स में शुरू हुआ ट्रायल?

शुरुआत में बेंगलुरु एयरपोर्ट से कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में इस सुविधा का ट्रायल किया जा रहा है. फिलहाल इनमें ये रूट शामिल हैं.

एयर इंडिया: बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट AI 133.

इंडिगो: बेंगलुरु से माले की फ्लाइट 6E 1127.

इंडिगो: बेंगलुरु से कुआलालंपुर की फ्लाइट 6E 1037.

1 नवंबर से कैसे कर सकेंगे Digi Yatra का इस्तेमाल?

सबसे पहले आप Digi Yatra ऐप पर अपनी पात्रता और उपलब्ध सुविधा की जांच करें. अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए ई-पासपोर्ट की चिप को ऐप के जरिए वेरिफाई करें. इसके बाद आपको जरूरी फोटो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. वेरिफिकेशन के बाद डिजिटल ट्रैवल क्रेडेंशियल जारी किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप सुविधा उपलब्ध होने वाले टचपॉइंट पर किया कर सकते हैं.

ध्यान रखें कि 1 नवंबर 2026 से नियमित ऐप पर सुविधा शुरू होने की घोषणा की गई है. इसका इस्तेमाल संबंधित उड़ान और एयरपोर्ट पर उपलब्धता के मुताबिक ही किया जा सकेगा.

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