Bihar Assembly Elections 2025: वोटिंग के दिन भूलकर भी न कर देना ये गलती, बिहार चुनाव में डालने जा रहे हैं वोट तो जान लें काम की बात
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव में वोटिंग के दिन की एक गलती आपका वोट रद्द कर सकती है. लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने से पहले जान लें क्या करें और क्या नहीं.
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरा राज्य मतदान के रंग में रंग गया है. 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में वोटिंग 6 और 11 नवंबर को होनी है, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी. पहले चरण का मतदान कल (गुरुवार) है. इस बार 7.4 करोड़ से ज्यादा योग्य मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे. खास बात यह है कि करीब 14 लाख युवा पहली बार अपने जीवन का पहला वोट डालने जा रहे हैं. तो वोटिंग से पहले यह जान लेते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है.
बेहद दिलचस्प मुकाबला
बिहार में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है. एक ओर है सत्ताधारी एनडीए (NDA) जिसमें बीजेपी और जेडीयू शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर है महागठबंधन (RJD और कांग्रेस) है. इसी बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी मैदान में उतरकर चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, लेकिन इन सबके बीच असली ताकत उस मतदाता की है जो वोटिंग के दिन अपना अधिकार सही तरीके से इस्तेमाल करता है.
वोटिंग से पहले जानें जरूरी बातें
पहली बार वोट डालने वाले युवा वोटर्स के लिए कुछ खास बातें बेहद जरूरी हैं, जिनको वोटिंग से पहले जान लेना चाहिए.
- सबसे पहले, वोट डालने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं.
- चुनाव आयोग (ECI) की वेबसाइट या वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर आप अपना नाम और पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं.
- अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो फॉर्म 6 भरकर इसे पूरा किया जा सकता है.
- वोटिंग के दिन अपनी वोटर ID या फिर ECI द्वारा मान्यता प्राप्त किसी वैध पहचान पत्र- जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड साथ ले जाना न भूलें. बिना पहचान पत्र के वोट डालना संभव नहीं है.
- पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद अधिकारी के निर्देशों का पालन करें और वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें.
- EVM मशीन पर वोट डालने के बाद VVPAT मशीन से निकली पर्ची पर नजर डालना न भूलें.
- इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका वोट सही उम्मीदवार को ही गया है.
- अगर किसी तरह की गड़बड़ी नजर आती है, तो तुरंत वहां मौजूद प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सूचित करें.
क्या नहीं करना है
- पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल, सेल्फी लेना या राजनीतिक प्रचार सामग्री लाना सख्त मना है.
- यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है, और किसी भी तरह का उल्लंघन आपको मुश्किल में डाल सकता है.
- किसी और के नाम पर वोट डालना या दोबारा वोट करने की कोशिश करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए सजा तक हो सकती है.
- याद रखें, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपका वोट न सिर्फ आपकी आवाज है, बल्कि आने वाले पांच वर्षों का भविष्य भी तय करता है.
- इसलिए वोट डालने से पहले पूरी तैयारी करें, सभी नियमों का पालन करें और किसी भी छोटी गलती से बचें.
