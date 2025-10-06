वोटिंग से कितने दिन पहले तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम, जान लें नियम

बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है. बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव से 10 दिन पहले तक वोटिंग लिस्ट में लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं. बिहार में चुनाव से 10 दिन पहले वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वोटर की उम्र कम से कम 18 साल हो इसके बाद फॉर्म 6 भरकर वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है. इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं या फिर बूथ लेवल ऑफिसर से मिलकर भी वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं. आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है तो उसके फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तक ही नाम जुड़वाए जा सकते हैं. हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि वोटिंग से 10 दिन पहले तक वोटिंग लिस्ट में वोटर अपना नाम जुड़वा सकते हैं. नामांकन की आखिरी तारीख निकलने के बाद मतदाता सूची पूरी तरह से फ्रीज कर दी जाती है. यानी इसके बाद कोई नया नाम जोड़ा, हटाया या फिर संशोधित नहीं किया जा सकता है.