BHIM ऐप से निकलेंगे PF के पैसे, जानें कब से मिलेगी ये सुविधा?

EPFO BHIM App: देश में करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ सिर्फ एक सेविंग नहीं बल्कि मुश्किल समय की सबसे बड़ी ताकत होता है. नौकरी बदलनी हो, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, बच्चों की पढ़ाई या शादी का खर्च हो, पीएफ का पैसा हमेशा काम आता है. लेकिन अब तक इस पैसे को निकालना आसान नहीं था. फॉर्म भरना, आधार और बैंक लिंक करना, एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन और फिर कई दिनों का इंतजार.

कई बार छोटी सी गलती की वजह से क्लेम अटक जाता था और जरूरत के समय लोगों की टेंशन और बढ़ जाती थी. अब इसी परेशानी को खत्म करने की तैयारी हो चुकी है. EPFO एक ऐसा सिस्टम लाने जा रहा है, जिससे पीएफ निकालना यूपीआई से पेमेंट करने जितना आसान हो जाएगा. जान लें किस यूपीआई ऐप से निकलेंगे पैसे.

कैसे निकलेगा UPI से पीएफ?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी अगले दो से तीन महीनों में यूपीआई बेस्ड पीएफ निकासी सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है. इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पूरा टेक्नीकल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है. इस नए सिस्टम के तहत पीएफ खाताधारक किसी यूपीआई ऐप से सीधे विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकेंगे.

जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी EPFO का सिस्टम बैकएंड में आधार नंबर, बैंक अकाउंट और पीएफ अकाउंट से जुड़ी जानकारी का ऑटोमैटिक वेरिफिकेशन करेगा. अगर सभी डिटेल्स सही पाई जाती हैं तो क्लेम प्रोसेस तुरंत आगे बढ़ जाएगा. इससे न सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि क्लेम की ट्रैकिंग भी पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी.

किन ऐप्स से मिलेगी सुविधा?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएफ निकासी किन यूपीआई ऐप्स से हो पाएगी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक पहले चरण में यह सुविधा BHIM ऐप पर शुरू की जा सकती है. शुरुआत में पूरी रकम निकालने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि एक तय लिमिट रखी जाएगी. यह लिमिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यूपीआई नियमों को ध्यान में रखकर तय की जा सकती है.

इसका मकसद सिस्टम को सुरक्षित रखना और किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को रोकना होगा. अगर शुरुआती दौर में यह सिस्टम बिना किसी दिक्कत के चलता है. तो आगे चलकर फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे दूसरे बड़े यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर भी इसे शुरू किया जा सकता है.

कब से मिलेगी यह सुविधा?

EPFO की तैयारी के मुताबिक यूपीआई के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा अगले दो से तीन महीनों के भीतर शुरू की जा सकती है. फिलहाल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसका टेक्नीकल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और सिस्टम की टेस्टिंग पर काम चल रहा है. जैसे ही यह प्रोसेस पूरा होगा. पहले चरण में सीमित यूजर्स या चुनिंदा यूपीआई ऐप्स पर इसे लॉन्च किया जा सकता है.

