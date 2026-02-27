हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Holi Special Trains: होली से पहले 2 मार्च को पहुंचना है घर तो चेक करें ये लिस्ट, इन स्पेशल ट्रेनों में खाली हैं सीटें

Holi Special Trains: होली से पहले 2 मार्च को पहुंचना है घर तो चेक करें ये लिस्ट, इन स्पेशल ट्रेनों में खाली हैं सीटें

Holi 2026 Special Trains Seats Availability: होली पर घर जाने की प्लानिंग है तो देर न करें. 2 मार्च से पहले चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों में अभी सीटें उपलब्ध हैं. स्टेटस चेक कर तुरंत बुकिंग करें.

By : दानिश खान | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 27 Feb 2026 02:28 PM (IST)
Holi Special Trains Seats Availability:  होली अब बिल्कुल करीब है. कुछ ही दिनों में रंग, पकवान और घरों में रौनक हर तरफ दिखने लगेगी. जो लोग काम या पढ़ाई की वजह से परिवार से दूर हैं. उनके लिए यह समय सबसे खास होता है. हर कोई चाह रहा है कि 2 मार्च से पहले घर पहुंच जाए. ऐसे में ज्यादातर लोग ट्रेन के जरिए ही घर जाते हैं. लेकिन फेस्टिव सीजन में टिकट मिलना आसान नहीं होता. 

वेटिंग तेजी से बढ़ती है और कन्फर्म सीट मिलना मुश्किल लगता है. इसी भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलवे ने कई होली स्पेशल ट्रेनें चलाता है जो इस बार भी चलाई जा रहीं हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ रूट्स पर अभी भी सीटें उपलब्ध हैं. अगर आपने अबतक टिकट बुक नहीं की है. तो तुरंत इन ट्रेनों को चेक कर लीजिए और बुक कर लीजिए टिकट.

लालकुआं से राजकोट रूट पर अच्छा मौका

लालकुआं से चलने वाली होली स्पेशल ट्रेन नंबर 05045 ट्रेन में अलग अलग तारीखों पर सीटों खाली दिखाई दे रहीं है. 1 मार्च को एसी 2 में बर्थ बची हैं. जबकि एसी 3 और स्लीपर में अच्छी संख्या में सीटें खाली हैं. 8 मार्च के लिए भी स्लीपर क्लास में जगह मौजूद है. 

15 मार्च को तो एसी और स्लीपर दोनों में बेहतर ऑप्शन मिल रहे हैं. यानी अगर आपका गंतव्य पश्चिम भारत की तरफ है. तो अभी टिकट कन्फर्म कराने का बढ़िया मौका है. फेस्टिव सीजन में इतनी सीटें खाली मिलना बड़ी राहत मानी जाती है. हालांकि सीटें तेजी से भरती हैं. इसलिए आखिरी वक्त तक इंतजार करना रिस्क हो सकता है.

यह भी पढ़ें: बार-बार तोड़ा ट्रैफिक रूल तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, नए नियम लाने जा रही सरकार

लालकुआं से कोलकाता रूट पर भी खाली सीटें

कोलकाता जाने वालों के लिए होली स्पेशल ट्रेन नंबर 05060 एक बढि़या ऑप्शन  है. 5 मार्च को ट्रैवल करने के लिए एसी फर्स्ट, एसी 2, एसी 3 इकोनॉमी और स्लीपर में सीटें खाली हैं. इसका मतलब है कि अलग अलग बजट और कम्फर्ट लेवल के हिसाब से यात्री अपनी पसंद चुन सकते हैं. त्योहार के समय इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलना आम बात नहीं है. 

रेलवे ने सलाह दी है कि यात्री केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म से ही टिकट बुक करें और यात्रा से पहले स्टेटस जरूर चेक करें. सही समय पर टिकट बुकिंग आपको भीड़ और वेटिंग से बचा सकती है. जिससे इस बार होली में आप बिना टेंशन के अपने घर वालों के साथ रंगों में रंग सकते हैं.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?

Published at : 27 Feb 2026 01:39 PM (IST)
Embed widget