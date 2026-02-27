हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो

दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो

दुल्हन ने यह भी कहा कि उसका प्रेमी आने वाला है और वह उसके साथ जाना चाहती है. यह बात सुनकर माहौल और ज्यादा गरम हो गया. इसके बाद सास गुस्से में आ गई.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 27 Feb 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो लोगों को हंसा देते हैं, तो कुछ हैरान कर देते हैं. कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सच क्या है. हाल ही में उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं और लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र का है. वीडियो में शादी के बाद की एक घटना दिखाई दे रही है, जहां परिवार के लोग एक कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं. माहौल सामान्य नहीं दिख रहा, बल्कि बहस और तनाव का माहौल दिखाई देता है. इसी दौरान सास और नई दुल्हन के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है, जो धीरे-धीरे झगड़े में बदल जाती है. 

आखिर वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कमरे में कई रिश्तेदार मौजूद हैं. नई नवेली दुल्हन और उसकी सास आमने-सामने बैठी हैं. बातचीत के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है. दावा किया जा रहा है कि दुल्हन ने सुहागरात मनाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह कमरे में नहीं जाएगी.

कथित तौर पर दुल्हन ने यह भी कहा कि उसका प्रेमी आने वाला है और वह उसके साथ जाना चाहती है. यह बात सुनकर माहौल और ज्यादा गरम हो गया. इसके बाद सास गुस्से में आ गई और उसने दुल्हन को मारना-पीटना शुरू कर दिया. कमरे में मौजूद लोग बीच-बचाव करते दिखाई देते हैं, लेकिन माहौल काफी तनावपूर्ण नजर आता है. हालांकि, वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा है, उसकी पूरी सच्चाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है, वही कहानी के रूप में बताया जा रहा है. 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @ocjain4 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ लिखा गया है कि सुहागरात के दिन दुल्हन ने कमरे में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसका प्रेमी आ रहा है, वह उसके साथ जाएगी. इसके बाद सास ने मौके पर ही उसकी पिटाई कर दी. वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग दुल्हन के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग सास की गई मारपीट की आलोचना कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि चाहे मामला कुछ भी हो, किसी को भी हाथ उठाने का अधिकार नहीं है. वहीं कुछ लोग इसे परिवार की निजी बात बता रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, वीडियो की सच्चाई और पूरी घटना की पुष्टि आधिकारिक रूप से होना अभी बाकी है. 

यह भी पढ़ें - दूल्हे को भारी पड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज पर चढ़ा तो दोनों गिरे, वीडियो वायरल

Published at : 27 Feb 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Social Media Hamirpur Viral Video VIRAL VIDEO Wedding Night Dispute
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
अब पुजारियों की नौकरी खत्म करेगा AI! जापान ने तैयार किया 'रोबोटिक मोंक', देगा आध्यात्मिक ज्ञान
अब पुजारियों की नौकरी खत्म करेगा AI! जापान ने तैयार किया 'रोबोटिक मोंक', देगा आध्यात्मिक ज्ञान
ट्रेंडिंग
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
ट्रेंडिंग
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- निशाने पर इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- निशाने पर इस्लामाबाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
Friday Box Office Live: फ्राइडे को 'ओ रोमियो' कर रही कमाल, 'बॉर्डर 2' भी नहीं थक रही, जानें- 'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों के 1 बजे तक का कलेक्शन
फ्राइडे को 'ओ रोमियो' ने जमाई धाक, 'बॉर्डर 2' भी नहीं थक रही, जानें- 1 बजे तक का कलेक्शन
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
लाइफस्टाइल
Isha Ambani Necklace: 250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget