दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो

आजकल सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो लोगों को हंसा देते हैं, तो कुछ हैरान कर देते हैं. कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सच क्या है. हाल ही में उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं और लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र का है. वीडियो में शादी के बाद की एक घटना दिखाई दे रही है, जहां परिवार के लोग एक कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं. माहौल सामान्य नहीं दिख रहा, बल्कि बहस और तनाव का माहौल दिखाई देता है. इसी दौरान सास और नई दुल्हन के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है, जो धीरे-धीरे झगड़े में बदल जाती है.

आखिर वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कमरे में कई रिश्तेदार मौजूद हैं. नई नवेली दुल्हन और उसकी सास आमने-सामने बैठी हैं. बातचीत के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है. दावा किया जा रहा है कि दुल्हन ने सुहागरात मनाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह कमरे में नहीं जाएगी.

कथित तौर पर दुल्हन ने यह भी कहा कि उसका प्रेमी आने वाला है और वह उसके साथ जाना चाहती है. यह बात सुनकर माहौल और ज्यादा गरम हो गया. इसके बाद सास गुस्से में आ गई और उसने दुल्हन को मारना-पीटना शुरू कर दिया. कमरे में मौजूद लोग बीच-बचाव करते दिखाई देते हैं, लेकिन माहौल काफी तनावपूर्ण नजर आता है. हालांकि, वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा है, उसकी पूरी सच्चाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है, वही कहानी के रूप में बताया जा रहा है.

सुहागरात के दिन फैली दुल्हन, बोली मैं कमरे में नहीं जाऊंगी मेरा प्रेमी आ रहा है मैं उसके साथ जाऊंगी, जिसके बाद सास ने मौके पर ही नई नवेली दुल्हन की जमकर धुनाई कर दी



मामला यूपी के हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र का pic.twitter.com/fiAVjt0y0i — Ocean Jain (@ocjain4) February 26, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @ocjain4 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ लिखा गया है कि सुहागरात के दिन दुल्हन ने कमरे में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसका प्रेमी आ रहा है, वह उसके साथ जाएगी. इसके बाद सास ने मौके पर ही उसकी पिटाई कर दी. वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग दुल्हन के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग सास की गई मारपीट की आलोचना कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि चाहे मामला कुछ भी हो, किसी को भी हाथ उठाने का अधिकार नहीं है. वहीं कुछ लोग इसे परिवार की निजी बात बता रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, वीडियो की सच्चाई और पूरी घटना की पुष्टि आधिकारिक रूप से होना अभी बाकी है.

