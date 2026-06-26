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Online Shopping Tips: आजकल लोग बाहर जाकर शॉपिंग करने से बेहतर ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं. इससे समय के साथ बाहर जाने का किराया भी बचता है. लेकिन खरीदी के दौरान सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि कैश ऑन डिलीवरी चुनें या प्रीपेड पेमेंट करें. हालांकि, काफी लोगों को नहीं पता की कौन सा पेमेंट ऑप्शन आपके लिए ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

इन वेबसाइट पर प्रीपेड करना होगा फायदेमंद

अगर आप सामान किसी फेमस और भरोसेमंद वेबसाइट जैसे Amazon, Flipkart या Myntra से खरीदते हैं तो प्रीपेड पेमेंट करना अच्छा रहेगा. क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करने पर कई बार डिस्काउंट और कैशबैक समेत कई ऑफर मिल जाते हैं. इससे आपके काफी पैसे भी बच सकते हैं. खास बात तो यह है कि अगर सामान सही नहीं आता है या कुछ भी दिक्कत होती है तो आपको रिफंड भी मिल जाता है.

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अनजान या नई वेबसाइट से सामान खरीदते करें COD

अगर आपने किसी ऐसी वेबसाइट से सामान मंगवाया है जो कम जानी-पहचानी है तो आप COD यानी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनें, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका पार्सल डिलीवर न हो या कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे.

कब कौन सा पेमेंट ऑप्शन चुनना है बेहतर?

अगर किसी अनजान और नई वेबसाइट से खरीदारी करते हैं तो हमेशा COD ही चुने.

वहीं अगर आप किसी भरोसेमंद वेबसाइट से खरीदारी करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करके आप कई ऑफर्स और डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. यानी दोनों के अपनी-अपनी जगह फायदे हैं.

ये गलतियां करने से बचें

कभी भी किसी भी वेबसाइट से सामान ऑर्डर न करें.

पहले चेक करें कि वह वेबसाइट भरोसेमंद है या नहीं.

सोशल मीडिया पर दिखने वाले किसी भी विज्ञापन पर भरोसा न करें.

ऑफर देखकर तुरंत भरोसा न करें.

सबसे जरूरी ऑर्डर करने से पहले रिव्यू जरूर पढ़ लें.

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