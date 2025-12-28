बैंक से लोन नहीं मिल रहा? तो टेंशन छोड़िए, ये 3 बातें जान लीं तो अप्रूवल खुद आएगा

Bank Loan Tips: बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया और हर बार रिजेक्शन मिल रहा है. तो परेशानी होना लाजमी है. कई लोग इसे किस्मत या बैंक की मनमानी मान लेते हैं. लेकिन असल वजह अक्सर कुछ बेसिक गलतियां होती हैं. बैंक लोन देते समय भावनाओं पर नहीं बल्कि रिकॉर्ड और डेटा पर भरोसा करते हैं. अच्छी बात यह है कि अगर आप सही पॉइंट्स समझ लें तो वही बैंक अगली बार आपको आसानी से लोन ऑफर कर सकता है. लोन अप्रूवल कोई जादू नहीं है बल्कि कुछ जरूरी शर्तों का सही होना है. चलिए साफ और सीधी भाषा में समझते हैं वह तीन बातें जो आपका काम बना सकती हैं.

क्रेडिट स्कोर और रिपेमेंट हिस्ट्री

बैंक सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है. यह स्कोर बताता है कि आपने पहले लिए गए लोन या क्रेडिट कार्ड का भुगतान कितनी जिम्मेदारी से किया है. अगर आपका स्कोर 750 या उससे ज्यादा है, तो लोन मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है. देर से EMI भरना, क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि रखना या बार बार लोन के लिए अप्लाई करना स्कोर को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए जरूरी है कि EMI समय पर जाए, कार्ड लिमिट का ज्यादा इस्तेमाल न हो और पुराने बकाया क्लियर हों. मजबूत रिपेमेंट हिस्ट्री बैंक को भरोसा दिलाती है.

इनकम और नौकरी की स्टेबिलिटी

दूसरा बड़ा फैक्टर आपकी इनकम और जॉब स्टेबिलिटी होती है. बैंक यह देखता है कि आपकी मंथली इनकम रेगुलर है या नहीं और आप कितने समय से एक ही नौकरी या बिजनेस में हैं. सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और ITR से यह सब वेरिफाई किया जाता है. अगर आपकी EMI आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा रही है. तो बैंक रिस्क मानता है. कोशिश करें कि कुल EMI आपकी मासिक आय के 30 से 40 प्रतिशत से ज्यादा न हो. स्टेबल इनकम बैंक का भरोसा मजबूत करती है.

सही दस्तावेज हैं जरूरी

कई बार लोन सिर्फ इसलिए अटक जाता है क्योंकि दस्तावेज अधूरे होते हैं या फॉर्म में गलत जानकारी दी जाती है. एड्रेस, इनकम और जॉब डिटेल्स में जरा सी गड़बड़ी भी रिजेक्शन का कारण बन सकती है. इसके अलावा एक साथ कई बैंकों में लोन अप्लाई करना भी नुकसान पहुंचाता है. इससे आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है. बेहतर है कि पहले अपनी प्रोफाइल मजबूत करे. फिर सही बैंक और सही लोन प्रोडक्ट चुनकर आवेदन करें. सही तैयारी के साथ लोन अप्रूवल मुश्किल नहीं रहता.

