हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या आप बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड या नहीं, इस तरह करें पता

क्या आप बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड या नहीं, इस तरह करें पता

Ayushman Card Eligibility: सरकार की आयुष्मान योजना से हर साल लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं घर बैठे ऐसे कर सकते हैं पता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 27 Oct 2025 08:30 AM (IST)
Ayushman Card Eligibility:  भारत सरकार ने लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. जिनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सबसे लोकप्रिय है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है. योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े. 

लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि वह इस योजना के पात्र हैं या नहीं. पहले इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है. अब कुछ ही मिनटों में घर बैठे आप जान सकते हैं कि आपका नाम इस योजना की सूची में है या नहीं. चलिए आपको बताते हैं क्या है इसके लिए प्रोसेस.

ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं चेक

आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं इसके बारे में आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से पता कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट https://mera.pmjay.gov.in पर जाना होगा वहां आपको Am I Eligible का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालें और फिर ओटीपी के जरिए लॉगिन करें. इसके बाद आपको अपने राज्य का नाम, परिवार के किसी सदस्य का नाम या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा.

कुछ ही सेकंड में सिस्टम बता देगा कि आपका नाम योजना की सूची में है या नहीं. अगर आप पात्र हैं. तो स्क्रीन पर आपका नाम और आपके परिवार के अन्य पात्र सदस्यों की जानकारी दिखाई देगी. यही नहीं वहां से आप सीधे अपने कार्ड के लिए आवेदन भी कर सकते हैं. 

इन दो तरीकों से भी पता कर सकते हैं

अगर आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है. तो दूसरा आसान तरीका है हेल्पलाइन नंबर या कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करना. सरकार ने इसके लिए दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. 14555 और 1800-111-565. इन पर कॉल करके आप अपनी पात्रता की जानकारी ले सकते हैं. आप काॅल पर आधार नंबर या राशन कार्ड की मदद से जान सकते हैं आप योजना के लिए योग्य हैं या नहीं. 

इसके अलावा अगर आपके आस-पास कोई CSC केंद्र या आयुष्मान मित्र है. तो वहां जाकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. वह आपकी डिटेल डालकर तुरंत बता देंगे कि आपका नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं. 

Published at : 27 Oct 2025 08:30 AM (IST)
Ayushman Card Ayushman Yojana Utility News
