हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या प्राइवेट प्लेन में सफर करने वालों का भी होता है इंश्योरेंस, जानें कितना मिलता है पैसा?

क्या प्राइवेट प्लेन में सफर करने वालों का भी होता है इंश्योरेंस, जानें कितना मिलता है पैसा?

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्राइवेट प्लेन क्रैश के बाद एक सवाल चर्चा में है. क्या प्राइवेट विमान यात्रियों का भी इंश्योरेंस होता है? जान लीजिए जवाब.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 28 Jan 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया .जिसमें अजित पवार समेत पांच और लोगों की मृत्यु हो गई. लैंडिंग के वक्त या हादसा हुआ उनका प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट पर उतरते वक्त ही क्रैश हो गया. अजित पवार जिला परिषद चुनावों को लेकर आज बारामती में जनसभा संबोधित करने आए थे. वहां ही यह हादसा हुआ.  

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद इस दुर्घटना ने देशभर में सवाल उठा दिए हैं कि क्या प्राइवेट प्लेन में यात्रा करने वालों को भी इंश्योरेंस मिलता है. कितनी रकम मिलती है और किस तरह का सुरक्षा कवच होता है. चलिए आपको बताते हैं कि प्राइवेट विमान में सफर करने वाले यात्रियों का इंश्योरेंस कैसा होता है.

प्राइवेट प्लेन यात्रियों का इंश्योरेंस में मिलता है?

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद प्राइवेट प्लेन में हादसे के बाद इंश्योरेंस को लेकर के लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं. तो आपको बता दें प्राइवेट प्लेन में यात्रा करने वाले लोगों को इंश्योरेंस मिलता है लेकिन यह कस्टमाइज्ड होता है. आमतौर पर किसी भी विमान में सफर करने वाले यात्रियों का एयर कैरियर द्वारा पॉलिसी होती है. लेकिन प्राइवेट विमान में यह पॉलिसी अलग तरह की होती है. प्राइवेट विमान के मालिक या किराए पर चलाने वाली कंपनी इंश्योरेंस लेते हैं. 

जिसमें प्लेन, क्रू और यात्री सभी कवर होते हैं. यात्रियों को मिलने वाला इंश्योरेंस कई फैक्टर्स पर आधारित होता है. जैसे पॉलिसी लिमिट, दुर्घटना का कारण, और पॉलिसी में शामिल क्लॉज़. साधारण तौर पर पॉलिसी में डेथ बेनिफिट, पर्मानेंट डिसएबिलिटी बेनिफिट और मेडिकल खर्च शामिल हो सकते हैं. पर ध्यान देने की बात यह है कि हर कंपनी हर तरह का कवर नहीं देती. कई बार यात्रियों को अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस कराना पड़ता है. जिससे उन्हें मेडिकल क्लेम और डेथ कवरेज मिल सके.

कितनी रकम मिलती है?

जो रकम प्राइवेट फ्लाइट दुर्घटना में मिलती है वह तय पॉलिसी अमाउंट पर निर्भर करती है. आमतौर पर सरल एयरलाइंस इंश्योरेंस में व्यक्ति को लाखों रुपये का कवर मिलता है लेकिन प्राइवेट प्लेन में यह रकम पॉलिसी के टर्म्स पर अलॉट होती है. कुछ प्राइवेट पॉलिसी में डेथ बेनिफिट कई करोड़ तक हो सकती है, खासकर अगर वह हाई-प्रोफाइल व्यक्ति के लिए टेलर बनाई गयी पॉलिसी है. 

कैसे क्लेम होता है?

सबसे पहले दुर्घटना की जरूरी रिपोर्ट और एनालिसिस रिपोर्ट तैयार होती है. उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जैसे FIR, मेडिकल रिपोर्ट, पॉलिसी डिटेल, और मृतक व्यक्ति के बेनिफिशियरी डिटेल्स सौंपने होते हैं. क्लेम की प्रक्रिया में इंश्योरेंस कंपनी अपने स्टैंडर्ड के अनुसार जाँच करती है और अगर सब कुछ ठीक पाता है तो तय रकम का भुगतान कर देता है.

यह भी पढ़ें:दिल्ली में छात्राओं को कैसे मिलेगा फ्री लैपटॉप, दिल्ली सरकार की इस योजना में कैसे करें अप्लाई?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Plane Crash Utility News INSURANCE Ajit Pawar Plane Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Baramati Plane Crash: जिसने सिखाए राजनीतिक दांवपेच, उन्हीं चाचा से अजित पवार ने छीन ली थी NCP, जानें कब कैसे बदले रिश्ते
जिसने सिखाए राजनीतिक दांवपेच, उन्हीं चाचा से अजित पवार ने छीन ली थी NCP, जानें कब कैसे बदले रिश्ते
महाराष्ट्र
'दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं', अजित पवार के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख
'दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं', अजित पवार के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Plane Crash: Ajit Pawar के प्लेन क्रैश का पहला वीडियो आया सामने | Baramati Breaking
Maharashtra Plane Crash: बारामती में प्लेन क्रैश, डिप्टी सीएम Ajit Pawar थे सवार | Breaking
Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Baramati Plane Crash: जिसने सिखाए राजनीतिक दांवपेच, उन्हीं चाचा से अजित पवार ने छीन ली थी NCP, जानें कब कैसे बदले रिश्ते
जिसने सिखाए राजनीतिक दांवपेच, उन्हीं चाचा से अजित पवार ने छीन ली थी NCP, जानें कब कैसे बदले रिश्ते
महाराष्ट्र
'दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं', अजित पवार के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख
'दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं', अजित पवार के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
बिजनेस
India-EU FTA: भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? सिंगर ने अब खुद बताई असल वजह, बोलें- 'मुझे जीने के लिए...'
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? असल वजह का अब हुआ खुलासा
शिक्षा
Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
हेल्थ
Fatty Liver And Cancer: प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?
प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget