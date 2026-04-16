एसी के बारे में 5 बड़े भ्रम: जिन्हें आप सच मानते हैं, वो असल में आपकी जेब काट रहे हैं!

क्या आपके घर में भी एसी लगा है? आपके भी घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो एसी के टेम्परेचर से लेकर पंखा चलाने तक की बातों पर आपको टोकता होगा. जिससे आप भी जरूर इरिटेट होते ही होंगे. लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दें कि ये केवल गलतफहमियां हैं जो फैलाई जा रही हैं. आज आपको एसी से जुड़ी ऐसी ही 5 गलतफहमियों के बारे में बताते हैं. जो इस गर्मी के सीजन में आपको बहुत सुनने को मिलेगी. लेकिन आपको इन पर भरोसा नहीं करना है, केवल सुनते रहना है.

1. बार- बार ऑन- ऑफ ना करें

एसी को लेकर एक बात हमेशा से ही सुनने को मिलती है और वो बात ये है कि एसी को कभी भी बार बार ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए. एसी को पूरा दिन चालू करके ही रखना चाहिए. बार बार बंद और चालू करने से बिजली की खपत ज्यादा होती है. हालांकि सच्चाई कुछ और ही है. एसी को ज्यादा देर तक चलाने से मशीन पर दबाव पड़ता है, इसलिए उसे थोड़ा बंद करके फिर चालू करना चाहिए. एसी को हमेशा जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए.

2. कम टेम्परेचर से होगा कमरा ठंडा

कई लोग एसी को कम टेम्परेचर पर ही चलाते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि इससे उनका कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा. लेकिन ये बिलकुल भी सच नहीं है, क्योंकि एसी 24-26 डिग्री पर भी चलाने से कमरा ठंडा हो जाएगा. 16 डिग्री पर चलाने से भी वो ठंडा करेगा. एसी निश्चित गति से ही कमरे को ठंडा करता है.

3. इन्वर्टर एसी है बिजली फ्रेंडील

कई लोगों का मानना है कि इन्वर्टर एसी बिजली की बचत करता है. जबकि साधारण एसी जो हमारे घरों में लगा होता है वो बिजली की खपत ज्यादा करता है. लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है, ये केवल फैलाई हुई बात है. दोनों में फर्क केवल इतना है कि इन्वर्टर एसी साधारण एसी की तुलना में कम बिजली खाता है, लेकिन बिलकुल शून्य बचत नहीं करता.

4. एसी ऑन पंखा ऑफ

ये तो सबसे ज्यादा कही जाने वाली बात है, कि जब एसी चलाया जाता है तो पंखा बंद रखना चाहिए. माना जाता है कि इससे एसी कमरे को ठंडा नहीं करता. लेकिन इस बात में कोई सत्यता नहीं है. बल्कि एसी के साथ पंखा चलाने से को पूरे कमरे को ठंडा करता है, इससे कूलिंग और भी बेहतर होती है और एसी पर जोर नहीं पड़ता.

5. एसी है बीमारियों का घर

हमने कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी हुई है कि एसी बीमारियों का घर है. खासतौर से घर के बड़े बुजुर्गों से जो ताजी हवा में पले- बड़े हुए हैं. लोगों का मानना है कि एसी की वजह से सर्दी- जुकाम होता है, जोड़ों में दर्द होता है और अन्य भी कई बीमारियां होती हैं. लेकिन ये सच्चाई नहीं है, एसी का इसस कोई लेना देना नहीं है, बल्कि साफ- सफाई से है. यदि हम एसी की साफ- सफाई नहीं रखेंगे तो इसके फिल्टर में धूल- मिट्टी और बैक्टीरिया जमा हो जाएगा, इससे बीमारी हो सकती है.