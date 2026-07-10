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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEV Tips: बारिश के मौसम में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने से पहले जान लें ये सेफ्टी टिप्स, वरना हो सकता है नुकसान

EV Tips: बारिश के मौसम में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने से पहले जान लें ये सेफ्टी टिप्स, वरना हो सकता है नुकसान

Electric Vehicle: मानसून में इलेक्ट्रिक वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है. बारिश में EV सुरक्षित हो सकती है, लेकिन लापरवाही से वाहन की परफॉर्मेंस प्रभावित होने और नुकसान का खतरा बढ़ सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Jul 2026 07:30 PM (IST)
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Monsoon EV Safety Tips: मानसून के दौरान कई शहरों में भारी बारिश और जलभराव आम बात हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चलाते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. अक्सर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालें लोगों को यह लगता है कि बारिश या पानी भरी सड़कों पर ईवी चलाना सुरक्षित है. आज के समय में इलेक्ट्रिक कारों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह बारिश के पानी का सामना आसानी से कर सकें. 

हालांकि, बारिश के मौसम में आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी कार की परफॉर्मेंस और जेब दोनों पर भारी पड़ सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप मानसून के दौरान अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें. 

EV की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है?

इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और हाई-वोल्टेज सिस्टम अच्छी तरह सील होते हैं, फिर भी गहरे पानी या बाढ़ जैसी स्थिति में कार बाहर न ले जाएं. अगर सड़क पर पानी भर है और आपको उसकी गहराई का अंदाजा नहीं है, तो उस रास्ते से गुजरने का जोखिम न लें. ऐसे में अगर आप बिना जाने कार को गंदे पानी में ले जाते हैं, तो ज्यादा देर तक पानी में रहने से सस्पेंशन, ब्रेक, व्हील बेयरिंग और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं.

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बारिश के दौरान EV चार्ज करना महफूज माना जाता है, क्योंकि कार और चार्जर में कई तरह के फीचर्स होते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप चार्जिंग शुरू करने से पहले यह जरूर जांच लें कि पोर्ट में पानी, धूल या कचरा जमा न हो. अगर आपको किसी भी तरह की गंदगी दिखाई देती है तो उसे सूखे कपड़े से साफ कर लें, ताकि कार में कोई दिक्कत न हो. 

ड्राइविंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • गीली सड़क पर टायर की पकड़ कमजोर हो जाती है, इसलिए अचानक तेज एक्सीलेटर या ब्रेक लगाने से बचें.
  • धीरे-धीरे कार को स्पीड बढ़ाएं और दूसरी गाड़ी से दूरी बनाएं रखें.  
  • अगर आपकी EV में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन है, तो बारिश में इसे कम या हल्के मोड पर रखें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Electric Vehicle Utility News EV Safety Monsoon Driving
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