सर्दियां आने वाली हैं, क्या AC की सर्विस करवाना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

AC Using Tips: सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग अपने एयर कंडीशनर को बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि अब इसकी जरूरत अगले साल गर्मी में ही पड़ेगी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ठंड शुरू होने से पहले AC की सर्विस करवाना जरूरी है? बहुत से लोगों को इस बारे में सही-सही जानकारी नहीं होती है.

जिस वजह से एसी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. इस बार में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्विस करवानी जरूरी है. इससे सिस्टम क्लीन रहता है. एनर्जी एफिशिएंसी बनी रहती है और अगली गर्मियों में AC बिना किसी दिक्कत के चलता है. इसलिए सर्दियों से पहले एक बार सर्विस करवा लेना फायदेमंद साबित हो सकता है.

AC की सर्विस सर्दियों से पहले क्यों जरूरी है

अगर आप सोचते हैं कि सर्दियों में AC का इस्तेमाल नहीं होता, तो उसकी सर्विस की भी जरूरत नहीं है, तो ये बड़ी गलती है. दरअसल, जब AC लंबे समय तक बंद रहता है, तो उसकी फिल्टर और कॉइल में धूल और नमी जमा हो जाती है. इससे अगली बार जब आप AC चालू करते हैं.

तो ठंडी हवा के साथ बदबू भी आ सकती है और सिस्टम पर लोड बढ़ जाता है. इससे बिजली की खपत भी बढ़ती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि साल में कम से कम दो बार AC की सर्विस जरूरी है. एक बार गर्मियों से पहले और एक बार सर्दियों से पहले. इससे मशीन की उम्र बढ़ती है और अचानक खराब होने का खतरा कम होता है.

कैसे करें सही AC मेंटेनेंस?

सर्दियों से पहले AC की बेसिक क्लीनिंग सबसे जरूरी कदम है. सबसे पहले फिल्टर निकालकर उन्हें हल्के पानी और साबुन से धो लें और अच्छी तरह सूखने दें. इनडोर यूनिट की कॉइल और आउटडोर यूनिट के कंडेंसर को भी क्लीन करवाएं ताकि धूल या जाम न रहे. गैस लेवल, पाइप कनेक्शन और वेंट की जांच भी टेक्नीशियन से करवा लें. अगर आपके AC में हीटर मोड है.

तो उसे एक बार चलाकर जांच लें कि सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं. ध्यान रखें, सही समय पर सर्विस करवाने से न सिर्फ ठंड में मेंटेनेंस आसान होता है बल्कि अगली गर्मियों में AC तेजी से कूलिंग देने लगता है. एक छोटी-सी तैयारी से आप बड़े खर्च से बच सकते हैं.

