हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमाता रानी के करने हैं दर्शन तो IRCTC लाया है स्पेशल टूर पैकेज, आज ही करें बुक

माता रानी के करने हैं दर्शन तो IRCTC लाया है स्पेशल टूर पैकेज, आज ही करें बुक

अब माता रानी के दर्शन करना हुआ और भी आसान. IRCTC ले आया है माता वैष्णो देवी स्पेशल टूर पैकेज. चलिए जानते हैं इस पैकेज के बारे में...

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 18 Oct 2025 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं और एक-दो महीने में यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो IRCTC आपके लिए बेहतरीन मौका लाया है. IRCTC ने माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बेहतरी टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें लोगों को खाने से लेकर रहने तक की कई जरूरी सुविधाएं भी दी गई हैं. 

इस पैकेज की शुरूआत 22 अक्टूबर को होगी. इसकी बुकिंग करना भी बेहद आसान है. इसके लिए बस आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबससाइट पर जाना है और वैष्णो देवी के नाम से ये पैकेज आपको मिल जाएगा. साथ ही बुकिंग से रिलेटिड डिटेल्स भी आपको यहां मिल जाएंगी. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं इस पैकेज के बारे में.

कितने दिन की होगी यात्रा ?

4 दिन और 3 रातों के इस पैकेज में आपके खाने से लेकर रहने तक का पूरा इंतजाम IRCTC की तरफ से किया जाएगा. इस यात्रा की शुरुआत 22 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली के रेलवे स्टेशन से होगी. साथ ही इसमें आपको कटरा में अर्धकुंवारी के साथ-साथ भैरोबाबा मंदिर के दर्शन भी कराए जाएंगे.  

ये भी मिलेंगी सुविधांए

IRCTC ने इस पैकेज में ट्रेन से यात्रा की सुविधा दी जाएगी. इस पैकेज में होटल मील्स, होटल तक जाने के लिए कैब की सुविधा और ताज विवंता होटल में स्टे की सुविधा का इंतजाम IRCTC की तरफ से किया जाएगा. इसके अलावा इस यात्रा के लिए IRCTC ने ट्रेन के 3 ऐसी कोच में 18 सीट्स और सेकेंड ऐसी में 15 सीटें बुक कर रखी हैं, जिसमें यात्री आराम से यात्रा कर सकते हैं. यह ट्रेन रस्ते में अलग अलग जगहों पर भी रुकेगी जहां से अन्य यात्री भी इस यात्रा का हिस्सा बन पाएंगे. 

अब किराया भी जान लीजिए

इस पैकेज का कॉस्ट इतना कम है कि जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे. यह आपकी जेब के मुताबिक है और बेहद कम खर्च में आप अच्छी तरह माता के दर्शन का आनंद ले पाएंगे.  इस पैकेज का टूर प्राइस इस सीट्स और कोचेस पर डिपेंड करता है.

3AC कोच में 

सिंगल ऑक्यूपेंसी का खर्च 10770 रूपये है 
डबल ऑक्यूपेंसी का खर्च 8100 रूपये है
ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का खर्च 6990 रूपये है
साथ ही इस पैकेज में  जो लोग सिंगल ऑक्यूपेंसी बुकिंग करेंगे उन्हें डबल और ट्रिपल शेयरिंग में रूम्स शेयर करने होंगे. 

2AC कोच में

सिंगल ऑक्यूपेंसी का खर्च 11995 रुपए है 
डबल ऑक्यूपेंसी का खर्च 9330 रूपये है 
ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का खर्च 8220 रूपये है

दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 18 Oct 2025 03:49 PM (IST)
IRCTC Tour Package IRCTC Vaishno Devi Tour Package
