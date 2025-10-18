माता रानी के करने हैं दर्शन तो IRCTC लाया है स्पेशल टूर पैकेज, आज ही करें बुक

अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं और एक-दो महीने में यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो IRCTC आपके लिए बेहतरीन मौका लाया है. IRCTC ने माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बेहतरी टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें लोगों को खाने से लेकर रहने तक की कई जरूरी सुविधाएं भी दी गई हैं.

इस पैकेज की शुरूआत 22 अक्टूबर को होगी. इसकी बुकिंग करना भी बेहद आसान है. इसके लिए बस आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबससाइट पर जाना है और वैष्णो देवी के नाम से ये पैकेज आपको मिल जाएगा. साथ ही बुकिंग से रिलेटिड डिटेल्स भी आपको यहां मिल जाएंगी. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं इस पैकेज के बारे में.

कितने दिन की होगी यात्रा ?

4 दिन और 3 रातों के इस पैकेज में आपके खाने से लेकर रहने तक का पूरा इंतजाम IRCTC की तरफ से किया जाएगा. इस यात्रा की शुरुआत 22 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली के रेलवे स्टेशन से होगी. साथ ही इसमें आपको कटरा में अर्धकुंवारी के साथ-साथ भैरोबाबा मंदिर के दर्शन भी कराए जाएंगे.

ये भी मिलेंगी सुविधांए

IRCTC ने इस पैकेज में ट्रेन से यात्रा की सुविधा दी जाएगी. इस पैकेज में होटल मील्स, होटल तक जाने के लिए कैब की सुविधा और ताज विवंता होटल में स्टे की सुविधा का इंतजाम IRCTC की तरफ से किया जाएगा. इसके अलावा इस यात्रा के लिए IRCTC ने ट्रेन के 3 ऐसी कोच में 18 सीट्स और सेकेंड ऐसी में 15 सीटें बुक कर रखी हैं, जिसमें यात्री आराम से यात्रा कर सकते हैं. यह ट्रेन रस्ते में अलग अलग जगहों पर भी रुकेगी जहां से अन्य यात्री भी इस यात्रा का हिस्सा बन पाएंगे.

अब किराया भी जान लीजिए

इस पैकेज का कॉस्ट इतना कम है कि जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे. यह आपकी जेब के मुताबिक है और बेहद कम खर्च में आप अच्छी तरह माता के दर्शन का आनंद ले पाएंगे. इस पैकेज का टूर प्राइस इस सीट्स और कोचेस पर डिपेंड करता है.

3AC कोच में

सिंगल ऑक्यूपेंसी का खर्च 10770 रूपये है

डबल ऑक्यूपेंसी का खर्च 8100 रूपये है

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का खर्च 6990 रूपये है

साथ ही इस पैकेज में जो लोग सिंगल ऑक्यूपेंसी बुकिंग करेंगे उन्हें डबल और ट्रिपल शेयरिंग में रूम्स शेयर करने होंगे.

2AC कोच में

सिंगल ऑक्यूपेंसी का खर्च 11995 रुपए है

डबल ऑक्यूपेंसी का खर्च 9330 रूपये है

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का खर्च 8220 रूपये है

इसे भी पढ़ें : दिवाली की सफाई के साथ कर लें ये काम, फिर कभी नहीं लगेगा मकड़ी का जाला