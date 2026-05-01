AC Tips: गर्मियों में ही क्यों फटते हैं सबसे ज्यादा AC? जानें कैसे करें एयर कंडीशनर का रखरखाव

Summer AC Tips: गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है AC, जो हर किसी के घर में होता ही है. लेकिन इस मौसम में केवल AC इस्तेमाल करना ही नहीं बल्कि उसका रखरखाव करना भी बेहद जरूरी है. नहीं तो कभी भी कोई हादसे का शिकार हो सकता है. जैसे हाल ही में गाजियाबाद की एक हाईराइज सोसायटी की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी. ऐसे में आइये आपको बताते हैं कि एसी का किस तरह से रखरखाव करें, कि ये गर्मियों में बम ना बने.

सर्विसिंग करवाते रहें

यदि आप भी गर्मियों में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके साथ ध्यान रखें कि समय- समय पर इसकी सर्विसिंग करवाते रहें. सर्विसिंग करवाने से एसी साफ- सुथरा रहता है और बार- बार गर्म भी नहीं होता. यदि हम एसी को बिना सर्विसिंग के चलाते रहेंगे तो इसके ब्लास्ट होने के चांसेज ज्यादा हैं.

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आउटडोर यूनिट को सही जगह रखें

एसी की आउटडोर यूनिट बहुत जरूरी है, कई लोग इसे घर के बाहर रख देते हैं. तेज धूप और गंदगी के कारण इसमें कभी भी आग लग सकती है. ऐसे में इसे हमेशा ऐसी जगह पर रखना चहिए जहां तेज धूप ना हो बल्कि छांव हो. इतना ही नहीं बल्कि इसके आसपास साफ- सफाई रखना भी बेहद जरूरी है.

ज्यादा देर तक लागातार ना चलाएं

एसी को लगातार पूरी रात या पूरा दिन ना चलाएं, बल्कि इसे कुछ देर के लिए बंद करना भी बहुत जरूरी है. वरना लगातार चलने की वजह से ये गर्म हो जाता है और इसके ब्लास्ट होने के चांसेज बढ़ जाते हैं. अगर मशीन को ठंडा होने का समय नहीं मिलेगा तो वो हीट होकर बड़े धमाके में बदल सकता है.

ओवरलोड सॉकेट में ना चलाएं

जब एसी के सॉकेट में एक से ज्यादा उपकरण कनेक्ट रहते हैं तो इससे भारी दबाव पड़ता है. इससे एसी ब्लास्ट हो सकता है. आपको एसी के लिए अलग सॉकेट का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके लिए सॉकेट भी मजबूत होना चाहिए.

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वायरिंग चेक करें

एसी की वायरिंग लगवाते समय भी उसे चेक करना चाहिए. इतना ही नहीं समय समय पर लगातार एसी की वायरिंग को चेक करते रहना चाहिए. खराब वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है, इससे अचानक वोल्टेज कम- ज्यादा होता है और इसका सीधा असर कंप्रेसर पर पड़ता है. ऐसे में समय समय पर वायरिंग चेक करें और लगे तो इसे आप बदलवा भी सकते हैं.