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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDelhi Metro News: सावधान! 15 मई तक इस मेट्रो स्टेशन का बदला गया रास्ता, घर से निकलने से पहले पढ़ें एडवाइजरी

Delhi Metro News: सावधान! 15 मई तक इस मेट्रो स्टेशन का बदला गया रास्ता, घर से निकलने से पहले पढ़ें एडवाइजरी

Delhi Metro Update: दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन के मधुबन चौक स्टेशन पर मेट्रो प्रशासन ने गेट नंबर-2 और लिफ्ट नंबर-3 पर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. जिसको लेकर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 01 May 2026 07:10 PM (IST)
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Delhi Metro Red Line Station: यूं तो देश की राजधानी दिल्ली अपने आप में ही सबसे ज्यादा अलग है. दिल वालों की दिल्ली न सिर्फ लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है बल्कि देश के अलग-अलग कोने से भी कई रेल सुरंगों को जोड़ने का काम करती है. अगर आप भी दिल्ली मेट्रो के मधुबन चौक स्टेशन पर रोजाना सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है.

दरअसल, दिल्ली मेट्रो के मधुबन चौक के गेट नंबर-2 और लिफ्ट नंबर-3 आज से लेकर 15 मई तक के लिए बंद रहेंगे. फिलहाल, यात्रियों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

यात्रियों के लिए क्या एडवाइजरी की गई जारी?

रेड लाइन का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर सामने आई है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मधुबन चौक स्टेशन पर 1 मई से लेकर 15 मई तक के लिए यात्रा में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया है. जहां, यात्रियों को जारी की गई एडवाइजरी में यह बताया गया है कि फिलहाल, स्टेशन के कुछ हिस्से 15 मई तक बंद रहेंगे.

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कौन से गेट और लिफ्ट रहेंगे अस्थायी रूप से बंद?

DMRC के अनुसार, मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और लिफ्ट नंबर 3 फिलहाल, 15 मई तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ये महत्वपूर्ण फैसला कनेक्टिविटी सुधारने के लिए चल रहे निर्माण कार्य को देखते हुए लिया है, ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. वहीं, काम पूरा होते ही बंद किए गए रास्तों की सेवाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा.

आखिर मेट्रो कॉरपोरेशन ने क्यों लिया यह फैसला?

DMRC द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, रेड लाइन और मैजेंटा लाइन के बीच की कनेक्टिविटी में सुधार किया जा रहा है. निर्माण कार्यों की वजह से ही फिलहाल के लिए कुछ रास्तों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. दिल्ली मेट्रो द्वारा लिया गया यह फैसला इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में यात्रियों को पहले के मुताबिक सफर करने में ज्यादा बेहतर अनुभव मिल सके.

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यात्रियों को क्या दी गई महत्वपूर्ण सलाह?

निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से यात्रियों को बचाया जा सके.

मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों से सख्त अपील करते हुए कहा है कि एंट्री और एग्जिट के लिए गेट नंबर 1, 3 और 4 का ही ज्यादा इस्तेमाल करें. इसके साथ ही लिफ्ट नंबर-4 का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. फिलहाल, DMRC ने इस असुविधा के लिए खेद जताया है और यात्रियों से इस सहयोग में अपील करने की बात कही है.

Published at : 01 May 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro DMRC  DELHI NEWS DELHI
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