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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMumbai News: बांद्रा में 2BHK के लिए 90000 किराया, महिला वकील ने बताया क्यों है यह 'कीमती'

Mumbai News: बांद्रा में 2BHK के लिए 90000 किराया, महिला वकील ने बताया क्यों है यह 'कीमती'

Mumbai Real Estate: मुंबई में एक फ्लैट का किराया कितना होता है, ये दूर से बैठकर देखने वाले नहीं जान पाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वकील ने बताया है कि वो 2BHK फ्लैट का कितना किराया दे रही है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 01 May 2026 05:50 PM (IST)
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Mumbai Flat Rent: मुंबई को यूं ही सपनों का शहर या मायानगरी नहीं कहा जाता है. यहां पर रहने वालों से एक बार पूछें कि यहां घर खरीदना ही नहीं किराये पर मिलना भी कितना मुश्किल है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई में रहने वाली एक लड़की ने बताया है कि वो 2BHK फ्लैट का 90 हजार रुपये किराया दे रही हैं.

मुंबई में फ्लैट का किराया
दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर आर्या कोठारी नाम के एक यूजर (इंफ्लुएंसर) मुंबई में फ्लैट के किराये पर एक सीरीज चला रहे हैं. इस सीरीज में लोग अपने मुंबई में किराये पर लिए घर का किराया बताने के साथ होम टूर भी करवाते हैं. हाल ही में एक वीडियो में पेशे से वकील एक लड़की नजर आई, जिसने बताया कि वो जिस फ्लैट में मुंबई में रहती हैं उसका किराया 90 हजार रुपये है. इस फ्लैट में उनकी साथ एक फ्लैटमेट भी रहती हैं, जो इसके किराये का कुछ हिस्सा देती हैं.

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सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस
वीडियो में दिखाया गया है कि ये घर मुंबई के बांद्रा में स्थित है, जिसमें दो कमरे हैं. ये घर फुल फर्निश्ड है, और बहुत ही खूबसूरत भी है. इसका किराया सुनकर हर कोई हैरान रह गया है. सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. कोई इसे बहुत ज्यादा रेंट बता रहा है, तो वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बांद्रा में 90 हजार में इतना बड़ा घर मिलना मुश्किल है.

हालांकि इस वीडियो में कहीं पर भी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये किराया एक महीने का है, या एक व्यक्ति का है. क्योंकि बांद्रा में इतना बड़ा घर इतने कम किराये पर मिलना मुश्किल है. हालांकि मुंबई में किराये के घर खरीदने के लोग करोड़ों दिया करते हैं. कई बड़े- बड़े सेलेब्स यहां पर 40 लाख, 50 लाख या 1-2 करोड़ रुपये तक किराये के देते हैं. इस बारे में लोग अब तक केवल सुनते ही थे, लेकिन अब ये वीडियो मुंबई में किराये की असलियत के बारे में भी बता रहा है.

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Published at : 01 May 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Mumbai Real Estate MUMBAI NEWS 2bhk Flat Rent
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