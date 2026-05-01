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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO New Portal: PF खाताधारकों की बड़ी जीत! चालू होंगे पुराने और बंद पड़े खाते, EPFO लाया E-PRAAPTI पोर्टल

EPFO New Portal: PF खाताधारकों की बड़ी जीत! चालू होंगे पुराने और बंद पड़े खाते, EPFO लाया E-PRAAPTI पोर्टल

EPFO Portal Benefits: देश में जल्द ही EPFO का एक नया पोर्टल E-PRAAPTI लॉन्च होने वाला है, जिससे बंद पड़े PF अकाउंट को दोबारा से खोलने में लोगों को बेहद ही आसानी होगी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 01 May 2026 06:41 PM (IST)
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EPFO Latest News Update: अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए है. जानकारी के मुताबिक,  भारत में EPFO जल्द ही E-PRAAPTI नाम का एक नया पोर्टल की शुरुआत करने जा रहा है. जहां, इस पोर्टल पर आप अपने पुराने और बंद पड़े PF  अकाउंट को बेहद ही आसान तरीके से दोबारा से चालू करवा सकते हैं. इतना ही नहीं, इस नए पोर्टल के माध्यम से आपको लॉगिन सुविधा के साथ-साथ बिना UAN वाले पुराने खातों तक भी आसानी से पहुंच मिल सकेगी.

मनसुख मांडविया ने क्या दी जानकारी?

इस मामले को लेकर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल के माध्यम से नौकरी करने वाले लोगों का लंबे समय से बंद पड़े खातों को दोबारा से एक्टिव करना है. इतना ही नहीं उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में E-PRAAPTI पोर्टल के दायरे को ऐसे लोगों तक भी बढ़ाया जाएगा जिन्हें अपनी पुरानी मेंबर आइडी याद नहीं है. हांलाकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बार पोर्टल पर UAN को एक्टिवेट करने के बाद यूजर को अपनी प्रोफाइल भी अपडेट करने का मौका मिल सकेगा.

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नए सिस्टम में क्या है सबसे बड़ा बदलाव?

इन सबके अलावा नए सिस्टम में अगर कोई सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है तो वह है आधार आधारित ऑथेंटिकेशन. जिसमें अब आप अपने आधार कार्ड की मदद से पोर्टल में बेहद ही आसानी से लॉगिन कर सकेंगे. इतना ही लॉगिन करने के बाद आप न सिर्फ अपनी प्रोफाइल को आसानी से अपडेट कर सकेंगे बल्कि अपने खाते को मौजूदा UAN से भी दोबारा जोड़ सकेंगे.

E-PRAAPTI पोर्टल को किन स्टेप्स में करें लागू?

E-PRAAPTI पोर्टल को आप बताए गए स्टेप्स के माध्यम से ही लागू कर सकेंगे. जहां, सबसे पहले यह मेंबर ID आधारित होगा. जिसका मतलब, जिनके पास पुराना PF मेंबर ID है वह बिना किसी परेशानी के इसका जमकर फायदा उठा सकेंगे.

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इसके बाद दूसरे चरण में उन तमाम यूजर्स को भी शामिल किया जाएगा जो अपनी मेंबर आईडी को या तो पूरी तरह से भूल चुके हैं या फिर उन्हें याद नहीं है. E-PRAAPTI पोर्टल उन लोगों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है जिन्होंने अपने पुराने PF खातों को भूला दिया है. अब आपको लंबी कागजी पर किसी तरह निर्भर रहना नहीं पड़ेगा.

Published at : 01 May 2026 06:41 PM (IST)
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